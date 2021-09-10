«Дрогеда Юнайтед» — «Богемиан». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (10.09.2021)

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сегодня, 19:32

10 сентября 2021 года в 21:45 по Москве будет сыгран матч «Дрогеда Юнайтед — Богемиан». Этот поединок состоится в рамках очередного тура чемпионата Ирландии. Развязка в этом чемпионате близка, командам осталось сыграть несколько поединков, чтобы узнать, кто же из них выступил достойно. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Богемиан». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.00. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.50 и на победу «Дрогеды» по коэффициенту 3.75.

Форма команд

«Дрогеда» в нынешнем сезоне расположилась на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 34 балла. Команда в этом сезоне выиграла девять поединков, семь раз играла вничью и проиграла в десяти поединках. В последних играх у «Дрогеды» большие проблемы, команда крайне редко побеждает и имеет трудности с забитыми мячами. Сейчас сложно сказать, что может помочь клубу спастись в последних матчах. «Дрогеда» выглядит явным аутсайдером в игре с «Богемианом».

«Богемиан» имеет 34 балла в своем активе. Команда расположилась на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба десять побед, четыре ничьих и восемь поражений. Клуб забил 35 мячей и пропустил 24 гола. В последних играх «Богемиан» показывает неплохой уровень, команда старается набирать очки и увеличивать отрыв от соперников. У клуба есть отличные шансы, для того чтобы подняться в топ-4 и пройти в квалификацию Лиги Европы УЕФА .

Информация для ставок

«Богемиан» выиграл три матча из последних пяти

«Дрогеда» выиграла один матч из последних пяти

«Богемиан» забил пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к «Богемиану». Клуб находится в хорошей форме и явно выглядит лучше, чем оппонент. Команда может выиграть в этом матче. Можно поставить на тотал забитых мячей «Богемиана» больше двух по коэффициенту 3.70.