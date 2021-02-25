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«Джамшедпур» — «Бенгалуру». Прогноз на матч чемпионата Индии (25.02.2021)

сегодня, 13:26

«Джамшедпур» примет «Бенгалуру» в рамках очередного тура индийской Суперлиги. Этот поединок состоится 25 февраля 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки, которые помогут выбрать идеальную ставку для этого поединка.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.713.322.63
Мелбет 2.97 2.83 2.56
Лига ставок 2.80 3.10 2.50
Pin-up 2.75 3.00 2.55

Ставки букмекеров

В этом поединке можно поставить на победу хозяев поля за 2.38 и на ничейный исход за 3.10. Победа гостей рассматривается по коэффициенту 3.10.

Форма команд

«Джамшедпур» находится на шестой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 24 пункта. Клуб забил 18 мячей и пропустил 20. В нынешнем сезоне индийская команда выиграла шесть матчей, столько же было ничьих и еще семь поединков завершились поражением. В последних матчах команда чередует победы с поражениями, клуб никак не может найти баланс в игре и выдает поединки низкого качества. В матче против «Бенгалуру» есть неплохой шанс взять три очка, но и здесь стоит ожидать сопротивление.

«Бенгалуру» расположился на седьмой строчке, в активе у команды 22 пункта. Клуб забил 24 гола и пропустил 25. В нынешнем сезоне у команды пять побед, семь ничьих и столько же поражений. Последние поединки у «Бенгалуру» получаются не лучшим образом. Команда, как и ее соперник, чередует плохие матчи с хорошими.

Информация для ставок

  • «Джамшедпур» выиграл три матча из последних пяти
  • «Бенгалуру» выиграл два матча из последних пяти
  • «Джамшедпур» победил в двух домашних матчах из девяти

Прогноз

Гол с 46-й по 60-ю минуту по коэффициенту 2.85 — актуальная ставка на этот поединок. Также можно поставить на то, что в этом матче будет забито 2-3 гола — коэффициент 1.90.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Зволле» — «Херенвен».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.713.322.63
Мелбет 2.97 2.83 2.56
Лига ставок 2.80 3.10 2.50
Pin-up 2.75 3.00 2.55
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 14:03
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Джамшедпур»
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