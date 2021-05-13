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«Дженоа» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (15.05.2021)

сегодня, 20:38

Интересную встречу двух команд подарит нам 37-й тур чемпионата Италии. «Дженоа» ждет в гости «Аталанту». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
11.406.321.23
Лига Ставок 12.00 7.20 1.23
Мелбет 12.50 6.85 1.26
1XBET 12.50 6.85 1.26
BetBoom 13.45 6.77 1.23

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Аталанта». Команда играет гостевой поединок, поставить на её победу можно по коэффициенту 1.23. Победа «Дженоа» оценивается по коэффициенту 12.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.38. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.8.

Форма команд

«Дженоа» находится на 14-й позиции в турнирной таблице и спокойно доигрывает чемпионат без турнирных задач. В крайнем туре на выезде уверенно обыграли «Болонью» (2:0), а еще туром ранее уступили дома «Сассуоло (1:2). В игре с претендентом на медали подопечных Давиде Баллардини ждет непростое испытание и футболисты сделают все возможное, чтобы с достоинством его пройти.

Клуб из Бергамо продолжает битву за серебряные медали чемпионата и, набрав неплохой ход, следуют к своей цели. В двух последних турах были обыграны „Беневенто“ (2:0) и „Парма“ (5:2). Останавливаться за полшага до мечты коллектив Джаньеро Гасперини точно не намерен.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия „Аталанты“ на выезде составляет пять матчей
  • „Дженоа“ проиграл всего один раз в последних 12 домашних поединках
  • Последние две очные встречи завершились вничью (0:0) и (2:2)
  • „Аталанта“ забивает минимум один гол в 11 играх подряд

Прогноз

„Аталанта“ показывая яркий атакующий футбол и намерена взять очередные три очка в этой игре. Сделать ставку на победу „Аталанты“ с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.02 1.38 2.45 1.55
Лига Ставок 2.46 1.55
Мелбет 2.99 1.37
1XBET 5.20 1.15 2.99 1.37 2.40 1.57
BetBoom 6.25 1.14 3.16 1.38 2.51 1.56
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shlomo
shlomo
сегодня в 21:02
Аталанта выиграет
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