«Эльче» — «Хетафе». Прогноз на матч Ла Лиги (11.01.2021)

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11 января 2021, 13:19

«Эльче» принимает «Хетафе» в рамках очередного тура Ла Лиги. Удастся ли хозяевам справиться со своим мастеровитым оппонентом?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Фонбет представлены следующие котировки на эту игру. Сыграть победу «Эльче» можно за 4,55, ничья доступна за 2,79, а триумф команды гостей можно взять за 2,17.

Тотал в этом поединке установлен на значении 1,5 мяча. Больше можно сыграть за 1,69, а меньше — за 2,30.

Форма команд

«Эльче» не может похвастаться особыми успехами в этом сезоне. Команда демонстрирует максимальную самоотдачу, но далеко не всё получается в последних встречах. Уже десять матчей подряд в Ла Лиге не удается победить. В прошлом туре команда минимально уступила «Атлетику» Бильбао (0:1). «Эльче» находится на 18-м месте в элитном дивизионе Испании.

«Хетафе» ненамного лучше себя чувствует в рамках нынешнего первенства. Необходимо все-таки стабилизировать свои результаты, иначе борьбы за выживание не избежать. Сейчас команда идет на 16-й позиции в турнирной таблице. В последних двух встречах зафиксированы поражения от «Атлетико» (0:1) и «Вальядолида» (0:1). У команды вместе с «Кадисом» худшая атака в сезоне, так как забито всего лишь 12 мячей.

Информация для ставок

· «Эльче» выиграл два из 10 последних домашних поединков

· «Хетафе» победил в двух из 10 последних выездных матчей

· В четырех последних играх команд между собой «Хетафе» не проигрывает – две победы и две ничьи

Прогноз

Мы считаем, что в этом противостоянии нет смысла рисковать и ожидать результативной игры. В последних встречах эти команды стараются действовать надежно. По нашему мнению, ставка на итоговый тотал меньше двух мячей выглядит отличным решением для пари. Сыграть такой исход можно с котировкой 1,66 в букмекерской конторе Бетсити.