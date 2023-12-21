«Эмполи» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (22.12.2023)

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вчера, 15:52

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Лацио», а поставить на него можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. Рискнуть на успех «Эмполи» можно по 4.05, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.45.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.1, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.75. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Эмполи» очень плохо выглядит в нынешнем сезоне, и чтобы сохранить прописку в Серии А, коллективу придется очень постараться. На данный момент коллектив занимает 18 место с 12 баллами и отстает от «Удинезе» на один пункт. В домашней встрече с «Лацио» хозяева наверняка будут играть вторым номером, но и в атаке моменты определенно будут появляться. Два последних матча «Эмполи» завершились поражением от «Торино» (0:1) и ничьей с «Лечче» (1:1).

«Лацио» очень далек от своей идеальной формы, явным подтверждением чего является 11 место команды в турнирной таблице Серии А. В активе римлян только 21 очко и ситуация требует исправления как можно быстрее, особенно если учитывать, что групповой этап Лиги Чемпионов завершился. Два последних матча «Лацио» закончились поражениями от «Интера» в чемпионате (0:2) и «Атлетико» в Лиге Чемпионов (0:2).

Информация для ставок

«Лацио» не может выиграть уже три матча подряд во всех турнирах

Четыре из пяти матчей «Эмполи» за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Лацио» выиграл три из пяти поединков у «Эмполи» при двух ничьих

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды играют нестабильно, а римлянам будет тяжело, учитывая выездной статус поединка. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.