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«Эмполи» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (22.12.2023)

вчера, 15:52
Лацио

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Лацио», а поставить на него можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. Рискнуть на успех «Эмполи» можно по 4.05, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.45.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.1, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.75. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Эмполи» очень плохо выглядит в нынешнем сезоне, и чтобы сохранить прописку в Серии А, коллективу придется очень постараться. На данный момент коллектив занимает 18 место с 12 баллами и отстает от «Удинезе» на один пункт. В домашней встрече с «Лацио» хозяева наверняка будут играть вторым номером, но и в атаке моменты определенно будут появляться. Два последних матча «Эмполи» завершились поражением от «Торино» (0:1) и ничьей с «Лечче» (1:1).

«Лацио» очень далек от своей идеальной формы, явным подтверждением чего является 11 место команды в турнирной таблице Серии А. В активе римлян только 21 очко и ситуация требует исправления как можно быстрее, особенно если учитывать, что групповой этап Лиги Чемпионов завершился. Два последних матча «Лацио» закончились поражениями от «Интера» в чемпионате (0:2) и «Атлетико» в Лиге Чемпионов (0:2).

Информация для ставок

  • «Лацио» не может выиграть уже три матча подряд во всех турнирах
  • Четыре из пяти матчей «Эмполи» за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Лацио» выиграл три из пяти поединков у «Эмполи» при двух ничьих
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды играют нестабильно, а римлянам будет тяжело, учитывая выездной статус поединка. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 16:16
Встреча команд, которые придерживаются осторожной игры, абсолютно не сулит сверхголевого футбола. И если затрагивать общие показатели данных коллективов, то здесь ситуация следующая - в среднем в матче чемпионата Италии с участием Эмполи забивается 2.38 гола, а у римской стороны и вовсе реализуется 2.13 момента. Да и к тому же, тот факт, что Эмполи будет играть дома, где он еще более не уступив, говорит о том, что данный вариант не просто имеет право на жизнь, но и является весьма надежным. К слову говоря, 8-мь туров Серии А на арене Карло Кастеллани, и в 6-ти из них ТМ2.5 не подвел.
Гость
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