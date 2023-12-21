«Эмполи» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (22.12.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Лацио», а поставить на него можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. Рискнуть на успех «Эмполи» можно по 4.05, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.45.
|
- : -
сегодня, 20:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.1, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.75. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 1.9.
Форма команд
«Эмполи» очень плохо выглядит в нынешнем сезоне, и чтобы сохранить прописку в Серии А, коллективу придется очень постараться. На данный момент коллектив занимает 18 место с 12 баллами и отстает от «Удинезе» на один пункт. В домашней встрече с «Лацио» хозяева наверняка будут играть вторым номером, но и в атаке моменты определенно будут появляться. Два последних матча «Эмполи» завершились поражением от «Торино» (0:1) и ничьей с «Лечче» (1:1).
«Лацио» очень далек от своей идеальной формы, явным подтверждением чего является 11 место команды в турнирной таблице Серии А. В активе римлян только 21 очко и ситуация требует исправления как можно быстрее, особенно если учитывать, что групповой этап Лиги Чемпионов завершился. Два последних матча «Лацио» закончились поражениями от «Интера» в чемпионате (0:2) и «Атлетико» в Лиге Чемпионов (0:2).
Информация для ставок
- «Лацио» не может выиграть уже три матча подряд во всех турнирах
- Четыре из пяти матчей «Эмполи» за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Лацио» выиграл три из пяти поединков у «Эмполи» при двух ничьих
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Обе команды играют нестабильно, а римлянам будет тяжело, учитывая выездной статус поединка. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.