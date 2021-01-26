«Эрцгебирге» — «Вюрцбургер Кикерс». Прогноз на матч второй Бундеслиги (26.01.2021)

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26 января 2021, 19:02

В 18-м туре второй Бундеслиги крепкий середняк турнира «Эрцгебирге» принимает дома аутсайдера «Вюрцбургер Кикерс». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на матч, который состоится 26 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Эрцгебирге», ставки на победу которых принимают в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.1. Поставить на триумф гостей можно за 3.5, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2,5 забитых мячей составил 2.05, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.78.

Форма команд

«Эрцгебирге» не хватает звезд с неба, но и слабым коллективом их назвать не получается. Команда играет достаточно стабильно и набирает пункты, где может. В последнем туре они одолели на выезде «Оснабрюк», а до этого крупно проиграли дома «Фортуне» из Дюссельдорфа (0:3). Перед нынешним поединком «Эрцгебирге» рассматривается абсолютным фаворитом.

«Вюрцбургер Кикерс» занимает последнее место в турнирной таблице и отстает от ближайших соперников уже на 5 очков. Команда пытается цепляться за результаты, но этого пока не хватает. В последних играх была добыта ничья с «Айнтрахтом» из Брауншвейга (0:0) и минимальное поражение от «Падерборна» (1:0).

Информация для ставок

· Последние три встречи команд завершились двумя победами «Эрцгебирге» и одной ничьей.

· «Вюрцбургер Кикерс» проиграл семь выездных матчей из восьми.

· Четыре из пяти домашних матчей «Вюрцбургер Кикерс» заканчивались исходом ТБ 2.5.

· «Вюрцбургер Кикерс» ни в одном выездном матче второй Бундеслиги не смог забить более одного гола.

Прогноз

На данный момент не видно, за счет каких качества «Вюрцбургер Кикерс» сможет отобрать на выезде очки у крепкой команды, которая идет на 9-м месте в Бундеслиге 2. Рекомендуем остановить свой выбор на победе «Эрцгебирге» за 2.1. Сделать ставку на эту встречу можно в букмекерской конторе Мелбет.