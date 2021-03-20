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«Эрцгебирге» — «Зандхаузен». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (20.03.2021)

вчера, 05:24

В 26-м туре второй лиги Германии «Эрцгебирге» принимает дома «Зандхаузен». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.353.343.31
Лига Ставок 2.44 3.25 2.95
Фонбет Live! 1.25 5.00 22.00
Мелбет 2.45 3.42 2.87
BetBoom 2.67 3.20 2.67

Ставки букмекеров

По мнению букмекерской конторы Мелбет, «Эрцгебирге» является фаворитом этого матча, поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.4. Победа «Зандхаузена» представлена коэффициентом 3.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей и ТМ 2.5 одинаковый. Выбрать для себя один из вариантов можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Эрцгебирге» не хватает звезд с неба, время от времени набирая очки там, где это возможно. Отрыв от зоны вылета составляет 10 очков, и команда может чувствовать себя относительно спокойно. В прошлом туре «Эрцгебирге» крупно проиграл «Дармштадту» (1:4), а немного ранее сыграл вничью с «Ганновером» (1:1).

«Зандхаузен» занимает предпоследнее место в таблице, но сказать, что команда не имеет шансов сохранить прописку во Второй Бундеслиге, нельзя. От 15-го места клуб отстает всего на два очка. В прошлом туре «Зандхаузен» на своем поле сыграл вничью с «Фортуной» (0:0), а несколькими днями ранее уступил «Айнтрахту» Б (0:1).

Информация для ставок

  • «Эрцгебирге» выиграл три из последних десяти матчей чемпионата
  • «Зандхаузен» смог победить в двух из последних десяти матчей во второй Бундеслиге
  • В трех из четырех последних очных встреч команд победу одержал «Эрцгебирге», при одном ничейном результате
  • «Эрцгебирге» не проигрывает дома четыре матча подряд

Прогноз

«Эрцгебирге» хорошо играет на своем поле, и у гостей будет не так много шансов на положительный результат. Сделать ставку на победу «Эрцгебирге» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.25.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.75 1.49 1.88 2.01 1.51 2.69
Лига Ставок 2.60 1.46 1.81 1.93 1.45 2.65
Мелбет 1.88 2.02
BetBoom 2.52 1.49 1.78 1.97 1.43 2.70
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sv_1969
sv_1969
вчера в 06:23
Хозяева добью ся минимум ничьей
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