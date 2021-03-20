«Эрцгебирге» — «Зандхаузен». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (20.03.2021)

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вчера, 05:24

В 26-м туре второй лиги Германии «Эрцгебирге» принимает дома «Зандхаузен». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

По мнению букмекерской конторы Мелбет, «Эрцгебирге» является фаворитом этого матча, поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.4. Победа «Зандхаузена» представлена коэффициентом 3.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей и ТМ 2.5 одинаковый. Выбрать для себя один из вариантов можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Эрцгебирге» не хватает звезд с неба, время от времени набирая очки там, где это возможно. Отрыв от зоны вылета составляет 10 очков, и команда может чувствовать себя относительно спокойно. В прошлом туре «Эрцгебирге» крупно проиграл «Дармштадту» (1:4), а немного ранее сыграл вничью с «Ганновером» (1:1).

«Зандхаузен» занимает предпоследнее место в таблице, но сказать, что команда не имеет шансов сохранить прописку во Второй Бундеслиге, нельзя. От 15-го места клуб отстает всего на два очка. В прошлом туре «Зандхаузен» на своем поле сыграл вничью с «Фортуной» (0:0), а несколькими днями ранее уступил «Айнтрахту» Б (0:1).

Информация для ставок

«Эрцгебирге» выиграл три из последних десяти матчей чемпионата

«Зандхаузен» смог победить в двух из последних десяти матчей во второй Бундеслиге

В трех из четырех последних очных встреч команд победу одержал «Эрцгебирге», при одном ничейном результате

«Эрцгебирге» не проигрывает дома четыре матча подряд

Прогноз

«Эрцгебирге» хорошо играет на своем поле, и у гостей будет не так много шансов на положительный результат. Сделать ставку на победу «Эрцгебирге» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.25.