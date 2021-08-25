«Эшторил» — «Маритиму»: прогноз на матч чемпионата Португалии (27.08.2021)

В рамках четвертого тура чемпионата Португалии «Эшторил» на домашней арене сыграет против «Маритиму».
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27 августа 2021, 23:15
пятница
Ставки букмекеров
В предстоящей игре букмекеры небольшое преимущество отдают хозяевам поля. Сыграть победу «Эшторила» в БК Бетсити можно по коэффициенту 2.30, ничья идет за 3.26, а виктория «Маритиму» оценена котировкой 3.28.
Аналитики сервиса также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Вариант ставки ТМ(2,5) доступен по коэффициенту 1.63, ТБ(2,5) – 2.41.
Форма команд
«Эшторил», который вернулся в элиту португальского футбола по итогам прошлого сезона, успешно начал выступления в чемпионате. По итогам трех стартовых туров команде удалось набрать семь из девяти возможных очков, что дает ей возможность занимать промежуточное третье место в турнирной таблице.
В стартовом туре «Эшторил» добился гостевой победы над «Арокой» (2:0), после последовала домашняя ничья против «Гимарайнша» (0:0). 23 августа хозяева грядущего поединка добились убедительной виктории в гостях над «Пасуш де Феррейра» (3:1).
В активе «Маритиму» четыре балла и текущее десятое место в общем зачете турнирной таблицы. Новый сезон чемпионата Португалии команда начала с домашнего поражения от «Браги» (0:2).
Информация для ставок
• Ставка ТМ(2,5) прошла в 7 предыдущих очных встречах команд
• В 3 сыгранных матчах чемпионата «Эшторил» пропустил только один гол
• Ставка на ОБЗ прошла в 3 прошлых гостевых поединках «Маритиму» в лиге
Прогноз
Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да», которую в БК Бетсити можно сыграть по коэффициенту 2.09.
Ранее букмекеры высоко оценили вероятность ничейного результата в матче ЛЧ «Шахтёр» — «Монако».