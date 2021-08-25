«Эшторил» — «Маритиму»: прогноз на матч чемпионата Португалии (27.08.2021)

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сегодня, 13:42

В рамках четвертого тура чемпионата Португалии «Эшторил» на домашней арене сыграет против «Маритиму».

Ставки букмекеров

В предстоящей игре букмекеры небольшое преимущество отдают хозяевам поля. Сыграть победу «Эшторила» в БК Бетсити можно по коэффициенту 2.30, ничья идет за 3.26, а виктория «Маритиму» оценена котировкой 3.28.

Аналитики сервиса также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Вариант ставки ТМ(2,5) доступен по коэффициенту 1.63, ТБ (2,5) – 2.41.

Форма команд

«Эшторил», который вернулся в элиту португальского футбола по итогам прошлого сезона, успешно начал выступления в чемпионате. По итогам трех стартовых туров команде удалось набрать семь из девяти возможных очков, что дает ей возможность занимать промежуточное третье место в турнирной таблице.

В стартовом туре «Эшторил» добился гостевой победы над «Арокой» (2:0), после последовала домашняя ничья против «Гимарайнша» (0:0). 23 августа хозяева грядущего поединка добились убедительной виктории в гостях над «Пасуш де Феррейра» (3:1).

В активе «Маритиму» четыре балла и текущее десятое место в общем зачете турнирной таблицы. Новый сезон чемпионата Португалии команда начала с домашнего поражения от «Браги» (0:2).

Информация для ставок

• Ставка ТМ(2,5) прошла в 7 предыдущих очных встречах команд

• В 3 сыгранных матчах чемпионата «Эшторил» пропустил только один гол

• Ставка на ОБЗ прошла в 3 прошлых гостевых поединках «Маритиму» в лиге

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да», которую в БК Бетсити можно сыграть по коэффициенту 2.09.