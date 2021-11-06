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«Эспаньол» — «Гранада». Прогноз на матч испанской Примеры (06.11.2021)

06 ноября 2021, 01:16

6 ноября 2021 года «Эспаньол» примет «Гранаду» в рамках 13-го тура испанской Примеры.

Испания. Примера 2021/2022
Эспаньол
Гранада
2 : 0
завершен
06 ноября 2021, 16:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.913.484.69
Фонбет 1.87 3.40 4.55
Мелбет 1.93 3.50 4.70
1XBET 1.93 3.52 4.70
BetBoom 1.84 3.73 4.23

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Эспаньол». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.87. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа «Гранады» в 4.50.

Стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.30.

Форма команд

«Эспаньол» набрал в этом сезоне 14 баллов и расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе каталонского клуба три победы, пять ничьих и четыре поражения. Команда забила 12 голов и пропустила 13 мячей. В последних матчах каталонцы проиграли «Хетафе», а также сыграли вничью с «Атлетиком» из Бильбао и с «Эльче».

«Гранада» расположилась на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 11 баллов. Команда выиграла два матча, пять раз играла вничью и проиграла в четырех матчах. У «Гранады» победа над «Леванте», ничья против «Хетафе» и «Осасуны» в последних поединках. Клуб не готов к грядущему матчу и, скорее всего, даст слабину против «Эспаньола».

Информация для ставок

  • «Эспаньол» не побеждает три поединка кряду
  • «Гранада» не проигрывает четыре поединка кряду
  • «Эспаньол» пропустил пять мячей в пяти последних матчах

Прогноз

«Гранада» на фоне последних матчей выглядит лучше «Эспаньола», но у клуба были слабые соперники в отличие от каталонцев. В этой игре можно сделать ставку на победу «Эспаньола» и общий тотал больше 1.5 по коэффициенту 2.50. Хозяева поля будут нацелены на три очка.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.73 2.29
1XBET 1.72 2.31
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Gahi
Gahi
06 ноября в 04:23
Победа или ничья команды Эспаньол в этом матче. Удачи
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