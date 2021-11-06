«Эспаньол» — «Гранада». Прогноз на матч испанской Примеры (06.11.2021)

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06 ноября 2021, 01:16

6 ноября 2021 года «Эспаньол» примет «Гранаду» в рамках 13-го тура испанской Примеры.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Эспаньол». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.87. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа «Гранады» в 4.50.

Стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.30.

Форма команд

«Эспаньол» набрал в этом сезоне 14 баллов и расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе каталонского клуба три победы, пять ничьих и четыре поражения. Команда забила 12 голов и пропустила 13 мячей. В последних матчах каталонцы проиграли «Хетафе», а также сыграли вничью с «Атлетиком» из Бильбао и с «Эльче».

«Гранада» расположилась на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 11 баллов. Команда выиграла два матча, пять раз играла вничью и проиграла в четырех матчах. У «Гранады» победа над «Леванте», ничья против «Хетафе» и «Осасуны» в последних поединках. Клуб не готов к грядущему матчу и, скорее всего, даст слабину против «Эспаньола».

Информация для ставок

«Эспаньол» не побеждает три поединка кряду

«Гранада» не проигрывает четыре поединка кряду

«Эспаньол» пропустил пять мячей в пяти последних матчах

Прогноз

«Гранада» на фоне последних матчей выглядит лучше «Эспаньола», но у клуба были слабые соперники в отличие от каталонцев. В этой игре можно сделать ставку на победу «Эспаньола» и общий тотал больше 1.5 по коэффициенту 2.50. Хозяева поля будут нацелены на три очка.