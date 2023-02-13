«Эспаньол» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч чемпионата Испании (21.01.2023)

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сегодня, 11:27

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение «Реалу» Сосьедад, а коэффициент на их победу составляет 2.32. Успех «Эспаньола» оценивается по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.

На результативный матч с исходом ТБ 2 можно поставить по коэффициенту 1.9. Низовая встреча оценивается по такой же котировке 1.9. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Эспаньол» проиграл только один матч из пяти последних, но над клубом все еще нависает серьезная угроза очутиться в зоне вылета. Сейчас команда занимает 17 место с набранным 21 баллом и всего на один пункт опережает ближайшего конкурента. В прошлом туре «Эспаньол» разошелся миром с «Осасуной» на своем поле (1:1), а ранее уступил на выезде «Альмерии» (1:3).

«Реал» Сосьедад не радует в последних матчах и немного растерял свое преимущество. Тем не менее, команда все еще удерживает третье место и на один пункт опережает «Атлетико», при этом сыграв на одну игру меньше. В случае победы разрыва между клубами может вновь вернуться до четырех баллов. В прошлом туре «Реал» Сосьедад минимально уступил «Вальядолиду» (0:1), а ранее сыграл вничью с «Реалом» Мадрид (0:0).

Информация для ставок

«Эспаньол» уступил лишь в двух поединках из десяти последних во всех турнирах

«Реал» Сосьедад не забивает на выезде уже два матча подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победами «Реала» Сосьедад

Прогноз

«Эспаньол» редко проигрывает в последнее время и учитывая нынешнюю форму соперника, можем допустить, что хозяева наберут очки в этой встрече. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.