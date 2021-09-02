Эстония – Бельгия. Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 (02.09.2021)

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вчера, 00:23

В четвертом туре группы Е квалификации на чемпионат мира-2022 в гости к Эстонии приедет Бельгия, которая рассчитывают только на победу. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу сборной Бельгии линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.06. Ничейный результат котируется в 14, а победа хозяев поля принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 40.

Можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 1.86. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 3.5 за 2. Ставка на «обе забьют» составляет 3.05.

Форма команд

Сборная Бельгии лидирует в своей группе, имея в активе семь очков. Коллектив обладает высококлассными футболистами на всех позициях, и практически никто не сомневается в успехе команды в предстоящем матче. Бельгийцы много забивают, что может покрыть некоторые огрехи в обороне. В последних двух матчах Бельгия выиграла у Португалии (1:0) и уступила Италии (1:2) на ЧЕ -2020.

Эстония проиграла оба матча квалификации с менее сильными соперниками в группе, поэтому команде придется еще тяжелее в следующих встречах. Сборная не претендует на участие в ЧМ -2022, поэтому просто старается играть в свое удовольствие против сильных сборных и получать необходимый опыт, который может пригодиться в дальнейшем. В прошлом матче Эстония выиграла у Латвии (2:1) в Кубке Балтики, а ранее обыграла сборную Финляндии в товарищеском матче (1:0).

Информация для ставок

Бельгия выиграла семь из десяти последних матчей, а Эстония одержала только три победы

Бельгия забивает в 14 матчах подряд на выезде во всех турнирах

Эстония проиграла пять из шести последних матчей со сборной Бельгии

Пять последних матчей Эстонии на своем стадионе закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Бельгия является абсолютным фаворитом этого поединка, сомнений в победе гостей нет практически ни у кого. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу сборной Бельгии с форой (-3.5) по коэффициенту 2.55. Эстония не сможет долго сдерживать атакующих игроков сборной Бельгии, поэтому, вероятнее всего, команда не избежит разгрома.

Если хотите рискнуть и верите в фантастику, букмекеры предлагают сумасшедшие коэффициенты на победу Лихтенштейна или ничью в матче с Германией.