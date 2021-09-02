Эстония – Бельгия. Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 (02.09.2021)

В четвертом туре группы Е квалификации на чемпионат мира-2022 в гости к Эстонии приедет Бельгия, которая рассчитывают только на победу. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.
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2 : 5
завершен
вчера, 21:45
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу сборной Бельгии линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.06. Ничейный результат котируется в 14, а победа хозяев поля принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 40.
Можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 1.86. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 3.5 за 2. Ставка на «обе забьют» составляет 3.05.
Форма команд
Сборная Бельгии лидирует в своей группе, имея в активе семь очков. Коллектив обладает высококлассными футболистами на всех позициях, и практически никто не сомневается в успехе команды в предстоящем матче. Бельгийцы много забивают, что может покрыть некоторые огрехи в обороне. В последних двух матчах Бельгия выиграла у Португалии (1:0) и уступила Италии (1:2) на ЧЕ-2020.
Эстония проиграла оба матча квалификации с менее сильными соперниками в группе, поэтому команде придется еще тяжелее в следующих встречах. Сборная не претендует на участие в ЧМ-2022, поэтому просто старается играть в свое удовольствие против сильных сборных и получать необходимый опыт, который может пригодиться в дальнейшем. В прошлом матче Эстония выиграла у Латвии (2:1) в Кубке Балтики, а ранее обыграла сборную Финляндии в товарищеском матче (1:0).
Информация для ставок
- Бельгия выиграла семь из десяти последних матчей, а Эстония одержала только три победы
- Бельгия забивает в 14 матчах подряд на выезде во всех турнирах
- Эстония проиграла пять из шести последних матчей со сборной Бельгии
- Пять последних матчей Эстонии на своем стадионе закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Бельгия является абсолютным фаворитом этого поединка, сомнений в победе гостей нет практически ни у кого. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу сборной Бельгии с форой (-3.5) по коэффициенту 2.55. Эстония не сможет долго сдерживать атакующих игроков сборной Бельгии, поэтому, вероятнее всего, команда не избежит разгрома.
Если хотите рискнуть и верите в фантастику, букмекеры предлагают сумасшедшие коэффициенты на победу Лихтенштейна или ничью в матче с Германией.