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«Эвертон» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (25.02.2023)

сегодня, 13:06
Эвертон

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Эвертона» составляет 2.5. Поставить на «Астон Виллу» можно по 2.95, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 2.55 3.20 3.00
1XBET 2.58 3.36 3.03

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.92.

Форма команд

«Эвертон» благодаря двум победам в трех последних турах АПЛ смог покинуть зону вылета, но сейчас опережает ее всего лишь на одно очко. «Ириски» имеют в своем активе 21 балл и занимают 16 место, что ни в коем случае не гарантирует им безопасность. В прошлом туре «Эвертон» минимально обыграл «Лидс» (1:0), а ранее на выезде уступил «Ливерпулю» в принципиальном городском дерби (0:2).

«Астон Вилла» выступает гораздо удачнее своего нынешнего соперника, но в последних трех турах не смогла набрать ни единого очка. Тем не менее, коллектив занимает 11 место с 28 набранными баллами и может сильно не переживать за возможность оказаться в зоне риска. Два последних матча «Астон Виллы» в АПЛ завершились поражениями от «Арсенала» (2:4) и «Манчестер Сити» (1:3).

Информация для ставок

  • Семь из десяти последних матчей «Астон Виллы» завершились исходом «обе забьют»
  • «Эвертон» выиграл только четыре домашних матча в основное время из последних десяти
  • «Астон Вилла» выиграла у «Эвертона» четыре из пяти последних поединков при одной ничьей

Прогноз

Оба коллектива имеют проблемы в АПЛ и постараются набрать очки в этом поединке, чтобы добавить себе уверенности в собственных силах. Предполагаем, что удачливее окажется «Эвертон», сделать ставку на который можно по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.19 1.66 1.64 2.22
1XBET 1.70 2.34
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