«Эйбар» — «Жирона». Прогноз на матч Сегунды (29.11.2021)

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28 ноября 2021, 13:05

«Эйбар» сыграет против «Жироны» в рамках 18-го тура Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворит этого противостояния — «Эйбар». Поставить на победу «оружейников» можно по коэффициенту 2.10. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа «Жироны» в 3.70.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Эйбар» расположился на второй строчке в турнирной таблице Сегунды. Команда набрала 32 пункта. В активе «оружейников» — девять побед, пять ничьих и три поражения. «Эйбар» забил 24 гола и пропустил 19 мячей.

«Жирона» расположилась на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 24 балла. Команда выиграла семь поединков, трижды играла вничью и проиграла в семи матчах. У «жирондинцев» 20 забитых и 19 пропущенных голов в Сегунде.

Информация для ставок

● «Жирона» проиграла лишь один раз в последних пяти матчах

● «Эйбар» не проигрывает четыре матча подряд

● У «Жироны» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «ничью или победа „Жироны“» по коэффициенту 1.75. «Жирона» набрала ход и может отобрать очки у хозяев поля в очной встрече.