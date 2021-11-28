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«Эйбар» — «Жирона». Прогноз на матч Сегунды (29.11.2021)

28 ноября 2021, 13:05

«Эйбар» сыграет против «Жироны» в рамках 18-го тура Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Испания. Сегунда 2021/2022
Эйбар
Жирона
4 : 2
завершен
29 ноября 2021, 23:00
понедельник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.123.373.85
Фонбет 1.28 5.90 9.50
Мелбет 2.03 3.18 3.97
1XBET 1.96 3.40 3.64
BetBoom 2.03 3.23 3.96

Ставки букмекеров

Фаворит этого противостояния — «Эйбар». Поставить на победу «оружейников» можно по коэффициенту 2.10. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа «Жироны» в 3.70.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Эйбар» расположился на второй строчке в турнирной таблице Сегунды. Команда набрала 32 пункта. В активе «оружейников» — девять побед, пять ничьих и три поражения. «Эйбар» забил 24 гола и пропустил 19 мячей.

«Жирона» расположилась на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 24 балла. Команда выиграла семь поединков, трижды играла вничью и проиграла в семи матчах. У «жирондинцев» 20 забитых и 19 пропущенных голов в Сегунде.

Информация для ставок

● «Жирона» проиграла лишь один раз в последних пяти матчах
● «Эйбар» не проигрывает четыре матча подряд
● У «Жироны» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «ничью или победа „Жироны“» по коэффициенту 1.75. «Жирона» набрала ход и может отобрать очки у хозяев поля в очной встрече.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.78 1.65 2.33
Мелбет 1.67 2.26
1XBET 1.71 2.11
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Все комментарии
fekcbg5upt3m
fekcbg5upt3m
28 ноября в 14:11
Футбольный клуб «Эйбар» одержит победу
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