«Эйндховен» — «Алмере Сити». Прогноз на матч второй лиги Нидерландов (12.03.2021)

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11 марта 2021, 06:02

«Эйндховен» встретится с «Алмере Сити» в рамках 28-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

«Алмере Сити» является фаворитом этого поединка, на победу гостей можно поставить с коэффициентом 1.82. Ставка на ничейный исход представлена коэффициентом 3.95. Победа «Эйндховена» оценивается в 3.60.

Форма команд

«Эйндховен» расположился на 13-й строчке турнирной таблице. В активе у клуба 29 очков. Команда выиграла 7 поединков, 8 раз сыграла вничью и проиграла 12 матчей. У клуба 37 забитых и 36 пропущенных мячей. У «Эйндховена» серьёзные проблемы с набором очков в последнее время. Клуб никак не может победить.

«Алмере Сити» — один из фаворитов этого сезона. Клуб находится на четвертой строчке и набрал 56 баллов. Команда выиграла 17 поединков, 5 раз сыграла вничью и столько же проиграла. В последнее время «Алмере Сити» чередует победы с поражениями.

Информация для ставок

«Алмере Сити» выиграл два из последних пяти матчей

«Эйндховен» не может победить 11 матчей кряду

У «Эйндховена» семь пропущенных мячей в последних пяти поединках

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что забьет только одна команда, по коэффициенту 2.65. Еще одна актуальная ставка — «победа „Эйндховена“ или ничья», с коэффициентом 1.88.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на другой матч Первого дивизиона «Ден Босх» — «Волендам».