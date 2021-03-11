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«Эйндховен» — «Алмере Сити». Прогноз на матч второй лиги Нидерландов (12.03.2021)

11 марта 2021, 06:02

«Эйндховен» встретится с «Алмере Сити» в рамках 28-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 2.38 1.54
Лига ставок 2.40 1.53

Ставки букмекеров

«Алмере Сити» является фаворитом этого поединка, на победу гостей можно поставить с коэффициентом 1.82. Ставка на ничейный исход представлена коэффициентом 3.95. Победа «Эйндховена» оценивается в 3.60.

Форма команд

«Эйндховен» расположился на 13-й строчке турнирной таблице. В активе у клуба 29 очков. Команда выиграла 7 поединков, 8 раз сыграла вничью и проиграла 12 матчей. У клуба 37 забитых и 36 пропущенных мячей. У «Эйндховена» серьёзные проблемы с набором очков в последнее время. Клуб никак не может победить.

«Алмере Сити» — один из фаворитов этого сезона. Клуб находится на четвертой строчке и набрал 56 баллов. Команда выиграла 17 поединков, 5 раз сыграла вничью и столько же проиграла. В последнее время «Алмере Сити» чередует победы с поражениями.

Информация для ставок

  • «Алмере Сити» выиграл два из последних пяти матчей
  • «Эйндховен» не может победить 11 матчей кряду
  • У «Эйндховена» семь пропущенных мячей в последних пяти поединках

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что забьет только одна команда, по коэффициенту 2.65. Еще одна актуальная ставка — «победа „Эйндховена“ или ничья», с коэффициентом 1.88.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на другой матч Первого дивизиона «Ден Босх» — «Волендам».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 2.38 1.54
Лига ставок 2.40 1.53
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Все комментарии
shlomo
shlomo
11 марта в 07:09
Гости выглядят предпочтительней
sv_1969
sv_1969
11 марта в 06:28
Гости не должны проиграть
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