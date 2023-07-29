«Факел» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России (30.07.2023)

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сегодня, 17:44

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской контры Лига Ставок можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Локомотив». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Факела» оценивается по 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Факел» не очень удачно сыграл в первых матчах сезона, хотя по самой игре выглядел неплохо. Команда постарается как можно быстрее набирать очки, чтобы не записывать себя в аутсайдеры уже после первых туров. На своем поле коллектив может создать проблемы практически любому сопернику при яркой поддержке трибун. В матче кубка России «Факел» уступил «Сочи» (1:3), а в чемпионате на выезде проиграл «Ростову» (1:2).

«Локомотив» помнит старт сезона в прошлом году и хочет всеми силами избежать такой участи. Команда уже набрала первые очки, а в кубке России одержала победу уже в первом туре. В игре с «Факелом» московский коллектив рассчитывает на победу, хоть и понимает сложность своей задачи. Два последних матча «Локомотива» завершились ничьей с «Рубином» в чемпионате (2:2) и победой с «Уралом» (2:1) в кубке страны.

Информация для ставок

Шесть из восьми последних матчей «Факела» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Локомотив» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Локомотив» выиграл три из пяти последних матчей у «Факела» при двух поражениях

Прогноз

«Локомотив» является небольшим фаворитом и постарается доказать это на футбольном поле. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4.