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«Факел» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России (30.07.2023)

сегодня, 17:44
Болельщики Локомотива

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской контры Лига Ставок можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Локомотив». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Факела» оценивается по 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.943.392.51
Pari 3.00 3.35 2.40

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Факел» не очень удачно сыграл в первых матчах сезона, хотя по самой игре выглядел неплохо. Команда постарается как можно быстрее набирать очки, чтобы не записывать себя в аутсайдеры уже после первых туров. На своем поле коллектив может создать проблемы практически любому сопернику при яркой поддержке трибун. В матче кубка России «Факел» уступил «Сочи» (1:3), а в чемпионате на выезде проиграл «Ростову» (1:2).

«Локомотив» помнит старт сезона в прошлом году и хочет всеми силами избежать такой участи. Команда уже набрала первые очки, а в кубке России одержала победу уже в первом туре. В игре с «Факелом» московский коллектив рассчитывает на победу, хоть и понимает сложность своей задачи. Два последних матча «Локомотива» завершились ничьей с «Рубином» в чемпионате (2:2) и победой с «Уралом» (2:1) в кубке страны.

Информация для ставок

  • Шесть из восьми последних матчей «Факела» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Локомотив» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
  • «Локомотив» выиграл три из пяти последних матчей у «Факела» при двух поражениях

Прогноз

«Локомотив» является небольшим фаворитом и постарается доказать это на футбольном поле. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.92 1.44 1.95 1.92 1.54 2.56
Pari 1.93 1.90
Все комментарии
hаrut
hаrut
сегодня в 18:11
Для Евсеева довольно принципиальная игра против его бывшей команды, где с ним расстались нехорошо с подачи Бышовца. В Воронеже очень хорошо идут продажи абонементов и вообще меньше всего чувствуется проблема Фан Айди, так что бело-синие получат хорошую поддержку дома. Оба клуба и забивают, и пропускают в начале сезона в каждом матче, и думаю, что тенденция продолжится. все же и клубы не закрытые совсем, и в обороне у них ворох нерешенных проблем по разным причинам. Если у Локо молодежь плюс бразилец после травмы, то у Факела в принципе надо что-то делать с этой линией. ОЗ в таком матче хорошо смотрится.
Гость
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