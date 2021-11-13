«Факел» — «Оренбург». Прогноз на матч ФНЛ (13.11.2021)

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13 ноября 2021, 09:26

«Факел» в очередном туре ФНЛ примет дома лидера чемпионата в лице «Оренбурга». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 13 ноября 2021 года в Воронеже.

Ставки букмекеров

В противостоянии третьей и первой команды ФНЛ букмекеры симпатизируют хозяевам поля. Ставки на победу «Факела» БК Фонбет принимает по коэффициенту 2.21. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.34, а победа «Оренбурга» оценивается по коэффициенту 3.28.

При этом линия букмекера свидетельствует в пользу низового формата противостояния. Поставить на ТМ(2,5) мячей можно по котировке 1.75, ТБ (2,5) – 2.17.

Форма команд

Набрав 10 из 12 возможных очков за четыре прошлых тура ФНЛ , «Факел» вплотную подобрался к двойке лидеров, от которой команда теперь отстает на один балл. Положительная серия клуба началась с побед над «Волгарем» (2:0), липецким «Металлургом» (3:2) и «Велесом» (4:0), а в предыдущем туре чемпионата «Факел» разошелся миром на выезде с «Томью» (2:2).

«Оренбург» пока удерживает лидерство в общем зачете ФНЛ , набрав 44 балла. Горожане опережают «Торпедо» на три очка. Последнее фиаско в лиге «Оренбург» потерпел в гостевом матче против «Металлурга» в Липецке (0:1), но после этого команда реабилитировалась, обыграв в родных стенах «Балтику» (2:1).

Информация для ставок

«Факел» выиграл 8 из 10 домашних матчей в ФНЛ

«Оренбург» не побеждал в 4 из 5 прошлых гостевых поединков лиги

«Факел» проиграл 4 прошлых домашних матча против «Оренбурга»

Прогноз

Обе команды не могут похвастаться надежной защитой, но турнирная мотивация и прямая конкуренция обязуют «Факел» и «Оренбург» сыграть на атаку в предстоящем матче. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да», которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.89.