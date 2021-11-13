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«Факел» — «Оренбург». Прогноз на матч ФНЛ (13.11.2021)

13 ноября 2021, 09:26

«Факел» в очередном туре ФНЛ примет дома лидера чемпионата в лице «Оренбурга». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 13 ноября 2021 года в Воронеже.

Россия. ФНЛ 2021/2022
Факел
Оренбург
1 : 0
завершен
13 ноября 2021, 16:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.203.463.31
Мелбет 2.39 3.24 2.96
1XBET 2.34 3.26 3.07
BetBoom 2.47 3.13 2.93

Ставки букмекеров

В противостоянии третьей и первой команды ФНЛ букмекеры симпатизируют хозяевам поля. Ставки на победу «Факела» БК Фонбет принимает по коэффициенту 2.21. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.34, а победа «Оренбурга» оценивается по коэффициенту 3.28.

При этом линия букмекера свидетельствует в пользу низового формата противостояния. Поставить на ТМ(2,5) мячей можно по котировке 1.75, ТБ(2,5) – 2.17.

Форма команд

Набрав 10 из 12 возможных очков за четыре прошлых тура ФНЛ, «Факел» вплотную подобрался к двойке лидеров, от которой команда теперь отстает на один балл. Положительная серия клуба началась с побед над «Волгарем» (2:0), липецким «Металлургом» (3:2) и «Велесом» (4:0), а в предыдущем туре чемпионата «Факел» разошелся миром на выезде с «Томью» (2:2).

«Оренбург» пока удерживает лидерство в общем зачете ФНЛ, набрав 44 балла. Горожане опережают «Торпедо» на три очка. Последнее фиаско в лиге «Оренбург» потерпел в гостевом матче против «Металлурга» в Липецке (0:1), но после этого команда реабилитировалась, обыграв в родных стенах «Балтику» (2:1).

Информация для ставок

  • «Факел» выиграл 8 из 10 домашних матчей в ФНЛ
  • «Оренбург» не побеждал в 4 из 5 прошлых гостевых поединков лиги
  • «Факел» проиграл 4 прошлых домашних матча против «Оренбурга»

Прогноз

Обе команды не могут похвастаться надежной защитой, но турнирная мотивация и прямая конкуренция обязуют «Факел» и «Оренбург» сыграть на атаку в предстоящем матче. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да», которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.89.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.58 1.70 2.17
Мелбет 1.67 2.25
1XBET 1.70 2.25
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Все комментарии
ne5rvctv49wm
ne5rvctv49wm
13 ноября в 13:54
Футбольный клуб Факел (Воронеж) выиграет матч
kwm35de45jkj
kwm35de45jkj
13 ноября в 12:54
Футбольный клуб Факел (Воронеж) одержит победу.
Gahi
Gahi
13 ноября в 11:10
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
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