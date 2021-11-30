«Феникс» — «Бостон Ривер». Прогноз на матч Премьер-лиги Уругвая (30.11.2021)

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вчера, 13:54

30 ноября 2021 года «Феникс» сыграет против «Бостона Ривер». Этот матч пройдет в рамках 14-го тура Премьер-лиги Уругвая. Отметим, что о травмированных как с одной, так и с другой стороны не сообщалось. Матч пройдет на арене «Парк Капурро» в столице Уругвая. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

В этой игре можно поставить на победу хозяев и гостей по одному коэффициенту — 2.55.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Феникс» расположился на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 17 баллов. Команда выиграла четыре матча, пять раз играла вничью и проиграла в четырех встречах. «Феникс» забил 17 голов и пропустил 17 мячей в чемпионате Уругвая. В последних играх у уругвайского клуба победа над «Мальдонадо», ничейный исход с «Пласой Колонией» и поражение от «Суд Америка».

«Бостон Ривер» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 18 баллов. «Ривер» выиграл пять поединков, трижды играл вничью и проиграл в пяти матчах. Всего у клуба 22 забитых и 24 пропущенных гола в чемпионате Уругвая. В последних встречах уругвайский коллектив выиграл у «Пласа Колонии», а также была победа над «Суд Америкой» и ничья с «Прогрессо».

Информация для ставок

«Бостон Ривер» не проигрывает четыре игры кряду

«Феникс» выиграл один матч из последних пяти

У «Бостон Ривер» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на победу «Бостон Ривера» и общий тотал забитых мячей больше 1.5 по коэффициенту 3.10. В последних матчах «Ривер» смотрится очень хорошо и забивает много голов. Гости будут стараться взять три очка в этой игре.