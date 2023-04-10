«Фейеноорд» — «Рома». Прогноз на матч Лиги Европы (13.04.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Фейеноорда» составляет 2.3. Поставить на «Рому» можно по 3.35, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.
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13 апреля 2023, 19:45
четверг
Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.6. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.
Форма команд
«Фейеноорд» продолжает лидировать в чемпионате Нидерландов и очень близок к чемпионству. Команда набрала уже 67 баллов и опережает «Аякс» на восемь пунктов. Тем не менее, встреча с «Ромой» очень важна для коллектива и принципиальна, ведь именно римлянам в прошлом сезоне он уступил финал Лиги Конференций. Два последних матча «Фейеноорда» завершились поражением от «Аякса» в кубке (1:2) и разгромной победой над «Валвейком» в чемпионате (5:1).
«Рома» вполне заслуженно дошла до этой стадии Лиги Европы и после завоевания Лиги Конференций Жозе Моуриньо хочет поднять еще один европейский трофей. Соперник у римского клуба очень непростой, но при надежной игре в обороне, шансы на общий успех у гостей вполне реальные. В чемпионате коллектив занимает третье место с 53 баллами и отстает от «Лацио» на два пункта. В последнем туре «Рома» минимально обыграла на выезде «Торино» (1:0), а ранее не оставила шансов «Сампдории» (3:0).
Информация для ставок
- «Фейеноорд» проиграл только два поединка из последних 25 во всех турнирах
- «Рома» выиграла лишь два матча из десяти последних на выезде
- «Фейеноорд» проиграл «Роме» две из трех последних встреч
Прогноз
«Фейеноорд» очень силен в домашних стенах и имеет четкую цель выйти в полуфинал Лиги Европы. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.