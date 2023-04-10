«Фейеноорд» — «Рома». Прогноз на матч Лиги Европы (13.04.2023)

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сегодня, 11:25

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Фейеноорда» составляет 2.3. Поставить на «Рому» можно по 3.35, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.6. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Фейеноорд» продолжает лидировать в чемпионате Нидерландов и очень близок к чемпионству. Команда набрала уже 67 баллов и опережает «Аякс» на восемь пунктов. Тем не менее, встреча с «Ромой» очень важна для коллектива и принципиальна, ведь именно римлянам в прошлом сезоне он уступил финал Лиги Конференций. Два последних матча «Фейеноорда» завершились поражением от «Аякса» в кубке (1:2) и разгромной победой над «Валвейком» в чемпионате (5:1).

«Рома» вполне заслуженно дошла до этой стадии Лиги Европы и после завоевания Лиги Конференций Жозе Моуриньо хочет поднять еще один европейский трофей. Соперник у римского клуба очень непростой, но при надежной игре в обороне, шансы на общий успех у гостей вполне реальные. В чемпионате коллектив занимает третье место с 53 баллами и отстает от «Лацио» на два пункта. В последнем туре «Рома» минимально обыграла на выезде «Торино» (1:0), а ранее не оставила шансов «Сампдории» (3:0).

Информация для ставок

«Фейеноорд» проиграл только два поединка из последних 25 во всех турнирах

«Рома» выиграла лишь два матча из десяти последних на выезде

«Фейеноорд» проиграл «Роме» две из трех последних встреч

Прогноз

«Фейеноорд» очень силен в домашних стенах и имеет четкую цель выйти в полуфинал Лиги Европы. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.