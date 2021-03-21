«Фейренсе» — «Академико Визеу». Прогноз на матч второй лиги Португалии (22.03.2021)

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21 марта 2021, 22:22

22 марта во второй португальской лиге пройдет матч «Фейренсе» — «Академико Визеу». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Роль фаворита в предстоящей игре на себе примеряют хозяева поля. Поставить на победу «Фейренсе» букмекерская контора Мелбет предлагает по коэффициенту 1.73, ничья идёт по коэффициенту 3.24, а гостевая победа «Академико Визеу» — за 5.40.

С большим перевесом в линии БК идут ставки на низкую результативность матча. Заключить пари на тотал меньше (2,5) голов можно по коэффициенту 1.49, больше – 2.70.

Форма команд

«Фейренсе» претендует на повышение в классе по итогам этого сезона. После 24-х сыгранных туров чемпионата команда набрала 46 очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице.

В двух прошлых турах «Фейренсе» уступил «Эшторилу» (0:1) и «Марфе» (1:2), тем самым увеличив отрыв от первой строчки до десяти зачетных пунктов. Перед этими неудачами команда одержала пять побед кряду, последняя из которых была оформлена 27 февраля в гостевой игре против «Ковильи» (0:2).

У «Академико Визеу» более скромные задачи на этот сезон. Набрав 25 баллов, команда расположилась на 13-м месте рейтинга. Благодаря двум викториям кряду, которые были оформлены в матчах с «Бенфикой» (Б) (2:1) и «Кова-да-Пьедаде» (2:0), «Академико Визеу» дистанцировался от зоны вылета на четыре зачетных пункта.

Информация для ставок

· «Фейренсе» выиграл два предыдущих матча у соперника с одинаковым счетом (1:0)

· Четыре поражения потерпел «Академико Визеу» в пяти прошлых гостевых матчах

· Семь побед одержал «Фейренсе» в 12 домашних матчах чемпионата

· В пяти предыдущих очных встречах команд прошла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

У «Фейренсе» есть отличная возможность реабилитироваться за предыдущие неудачи и сократить отставание от лидера. В последних дуэлях с соперником хозяева одерживали победы без пропущенных голов. К ставкам в пользу хозяев также располагают результаты «Академико Визеу» в гостевых поединках. Предлагаем сыграть победу «Фейренсе» по коэффициенту 1.73 в БК Мелбет.