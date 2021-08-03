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«Филкир» — «Лейкнир Рейкьявик». Прогноз на матч чемпионата Исландии (03.08.2021)

сегодня, 00:01

«Филкир» примет «Лейкнир» в рамках очередного тура чемпионата Исландии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.913.704.07
BetBoom 2.33 3.45 2.80

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Филкир». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.85. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.85 и на победу гостей за 3.90.

Форма команд

«Филкир» идет на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 17 баллов. В последних матчах «Филкир» выглядит плохо, эта команда часто проигрывает и теряет очки на ровном месте. Если клуб проиграет и в этом поединке, он может опуститься еще ниже и бороться за выживание.

«Лейкнир» играет чуть лучше, чем оппонент, но все равно далеко от топ-4. Команда находится на седьмой строчке в турнирной таблице, она набрала 17 баллов. В последних матчах «Лейкнир» выглядит неплохо, команда играет в атакующий и зрелищный футбол, шансы клуба на попадание в топ лучших команд Исландии не такие уж и низкие, поэтому если «Лейкнир» выиграет в грядущем матче, у клуба будет хорошая мотивация.

Информация для ставок

  • «Филкир» забил четыре гола в последних пяти матчах
  • «Лейкнир» выиграл три матча из последних пяти
  • «Филкир» проиграл три матча из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на грядущий поединок — тотал голов больше трех по коэффициенту 1.98.

Ранее букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Спарты» в матче квалификации ЛЧ с «Монако».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.72 1.70 2.19
BetBoom 3.25 1.29 2.05 1.68 1.61 2.17
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