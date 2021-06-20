Финляндия — Бельгия. Прогноз на матч Евро-2020 (21.06.2021)

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вчера, 23:36

В третьем круге группового этапа чемпионата Европы нас ожидает игра Финляндии и Бельгии. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По линии БК Мелбет явным фаворитом встречи является сборная Бельгии. На ее победу можно поставить по коэффициенту 1.35. В случае победы финнов зайдет коэффициент 10.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.8.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.9. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.88. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.5.

Форма команд

Сборная Финляндии находится на третьем месте в своей группе и претендует на выход в следующий раунд, но для этого нужно будет сотворить сенсацию и отобрать очки у Бельгии. В минувших матчах команда сыграла очень невзрачно, но смогла набрать три очка, обыграв Данию (1:0) и проиграв России (0:1). Уровень сборной Бельгии намного выше, потому рассчитывать здесь на успех финнам особо не приходится.

Бельгийская сборная является одним из фаворитов турнира и подтверждает это игрой на футбольном поле. Команда Роберто Мартинеса спокойно разобралась в первом туре с Россией (3:0), а во втором туре смогла переломить ход встречи и вырвать волевую победу у Дании (2:1), тем самым оформив путевку в 1/8 финала Евро.

Информация для ставок

Финляндия выиграла всего один раз в последних восьми играх

Беспроигрышная серия Бельгии составляет 11 матчей

Предыдущая очная встреча закончилась ничьей (1:1)

Бельгийцы последний раз не забивали мяч в ворота соперников в 2018 году

Прогноз

На поле питерского стадиона встретятся команды абсолютного разного класса, где превосходство Бельгии не вызывает никакого сомнения. Ожидаем игру в одни ворота и рекомендуем сделать ставку на победу сборной Бельгии с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.

Ранее букмекеры предлагали поставить по коэффициенту 1.82 на ИТБ голов сборной Дании в матче со сборной России.