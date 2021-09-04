Финляндия – Казахстан. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (04.09.2021)

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вчера, 12:28

Сборные Финляндии и Казахстана 4 сентября 2021 года сыграют в рамках квалификации ЧМ -2022. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет предложила такие ставки на основные исходы этой игры: победа Финляндии идет по коэффициенту 1.50, ничья — по коэффициенту 4.42, а победа Казахстана — по коэффициенту 7.60. Аналитики сервиса также считают, что матч не получится результативным. Разместить ставку на ТМ(2,5) голов предлагается по коэффициенту 1.82, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

В проходящем отборе ЧМ -2022 Финляндия сыграла два поединка. Команде удалось набрать два очка в играх против Украины (1:1) и Боснии и Герцеговины (2:2). Напомним, что на Евро-2020 Финляндия одержала победу над Данией (1:0) на групповой стадии, а также проиграла России (0:1) и Бельгии (0:2), не сумев отобраться в раунд плей-офф.

Сборная Казахстана провела две игры в группе D. В первом поединке казахи уступили на своем поле Франции (0:2), а затем дважды спаслись от поражения в поединках против Украины (1:1 в гостях и 2:2 дома).

Информация для ставок

В трех очных встречах соперников прошла ставка на ТМ(3,5)

Финляндия выиграла 4 из 6 прошлых домашних матчей во всех турнирах

В 4 из 6 предыдущих гостевых поединков Казахстана прошла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

На своем поле Финляндия стабильно добивается положительных результатов. Учитывая, что Казахстан провел очень сложный матч против Украины, предлагаем сыграть комбинированную ставку на победу Финляндии и ТМ(3,5) голов по коэффициенту 1.89 в букмекерской конторе Фонбет.