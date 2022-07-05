ХИФК — «Хака». Прогноз на матч финской Высшей лиги (09.07.2022)

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05 июля 2022, 21:56

Ставки букмекеров

Абсолютного фаворита в этой встрече определить было сложно. Поставить на хозяев поля можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4.1. Если верите в победу гостей, то загрузить на нее можно по коэффициенту 1.97. В ничью можно поверить по коэффициенту 3.55.

Также в линии букмекеры предлагают 2.11 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.75. Исход «обе забьют » можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

ХИФК после успеха в четвертьфинале кубка Финляндии, где после основного времени матча (2:2) удалось в серии пенальти обыграть ПК-35, принимал на своем поле «Ильвес» и в упорной борьбе все же вынужден был уступить с минимальным счетом (0:1).

«Хака» в свою очередь также играла в 1/4 финала национального кубка и также после счета (2:2) принимала участие в серии послематчевых пенальти. В отличие от соперника, от команды отвернулась удача, и она отдала путевку в полуфинал «КуПСу». В чемпионате после 12 туров занимает восьмое место и продолжает борьбу за топ-6.

Информация для ставок

Проигрышная домашняя серия ХИФК насчитывает шесть поединков

«Хака» на выезде не уступает соперникам в трех играх кряду

Две минувшие очные встречи закончились поражением ХИФК со счетом (0:2) и (1:2)

Восемь из девяти последних матчей «Хаки» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает абсолютно равный поединок без преимущества одного из коллективов. Очень трудно сказать, кто окажется сильнее и порадует болельщиков тремя очками, поэтому предлагаем рискнуть и поставить на ничью по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.