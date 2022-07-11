«Хонка» — «Лахти». Прогноз на матч финской Высшей лиги (15.07.2022)

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11 июля 2022, 12:39

Ставки букмекеров

С определением явного фаворита в этом поединке у букмекеров проблем не возникло, поэтому коэффициент на победу «Хонки» составляет 1.5. Загрузить на неожиданный успех «Лахти» можно по коэффициенту 6.35 в букмекерской конторе Лига Ставок, а остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 4.55.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.15. Существует вероятность того, что команды не обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Хонка» неудачно провела последние два тура чемпионата страны. Команда сразилась сначала на своем поле с «Мариехамном» (1:1), а затем отправилась в гости к СИКу (2:3). По итогам 13 туров клуб закрепился на третьем месте в турнирной таблице и опережает ближайшего преследователя на шесть очков.

«Лахти» находится в зоне вылета на предпоследнем месте с 12 очками в копилке. Коллектив не часто радует болельщиков успешными результатами, в минувшем туре без шансов на выезде уступил «КуПСу» (0:4), но чуть ранее на своем поле в боевом поединке переиграл «Интер» из Турку со счетом (2:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Хонки» насчитывает четыре матча (две победы и две ничьих)

У «Лахти» три поражения в последних пяти поединках

Три минувшие очные встречи завершились победой «Хонки»

Семь из восьми последних игр с участием «Лахти» закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Обе команды любят и умеют забивать, а также не отличаются надежностью у своих ворот. Вполне возможно, что мы увидим открытый футбол, поэтому предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 по коэффициенту 1.7 в БК Лига Ставок.