«КуПС» — «Лахти». Прогноз на матч финской Высшей лиги (10.07.2022)

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08 июля 2022, 15:03

Ставки букмекеров

С однозначным фаворитом в этой встрече букмекеры определились легко и отдали абсолютное предпочтение хозяевам поля. Сделать ставку на победу «КуПСа» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок. Если есть вера в победу готсей, то ее можно взять по коэффициенту 7.3, в случае ничейного результата порадует коэффициент 4.65.

Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.7 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.1. Обмен голами в этой игре оценивается коэффициентом 2.

Форма команд

«КуПС» успешно провел первый поединок квалификации Лиги конференций, в котором дома без проблем разобрался с грузинской «Дилой» (2:0). Коллектив набрал неплохую игровую форму и уверенно лидирует в чемпионате. В последних турах набрал четыре очка в играх с ХИКом (1:1) и «Оулу» (2:1).

«Лахти» в свою очередь занимает 10 место в турнирной таблице и борется за выживание. Клуб сумел пробиться в полуфинал кубка Финляндии благодаря успеху в игру с ЯПС (2:1), а также в минувшем туре чемпионата оказался сильнее неуступчивого «Интера» из Турку (2:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «КуПСа» насчитывает четыре матча

«Лахти» выиграл четыре из семи последних встреч

Четыре из пяти минувших очных поединков завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Семь последних игр с участием «Лахти» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

«КуПС» будет владеть преимуществом и создавать много опасности у ворот соперника. Верим в успех хозяев поля и рекомендуем взять ставку на победу «КуПСа» с форой (-1) по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.