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«Оулу» — «Мариехамн». Прогноз на матч финской Высшей лиги (23.07.2022)

20 июля 2022, 00:35
Оулу

Ставки букмекеров

Фаворита в этом матче нет, букмекеры предлагают коэффициент 2.37 на победу «Оулу», а поверить в итоговый успех «Мариехамна» можно по коэффициенту 2.85. Загрузить на ничью можно по коэффициенту 3 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.403.513.07
Мелбет 2.38 3.54 2.90
1XBET 2.44 3.54 2.81

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.82. Тотал меньше 2.5 стоит 1.96. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно также по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Оулу» в последнем туре чемпионата страны оказался на выезде сильнее «Оулу», уверенно переиграв соперника со счетом (2:0). Эта победа стала приятным сюрпризом для болельщиков после болезненных поражений от «КуПСа» (1:2) и «ВПС Вааса» (0:6). После 14 матчей команда занимает пятое место и продолжается свой путь за путевкой в еврокубки.

«Мариехамн» располагается в нижней части таблицы на 10 месте. В активе у коллектива 15 очков при разнице мячей (15:20). В последних турах он сражался с «ВПС Вааса» и ХИФК и сумел завоевать четыре зачетных балла благодаря результатам (3:1) и (1:1) соответственно.

Информация для ставок

  • «Оулу» выиграл три из пяти последних домашних поединков
  • Беспроигрышная серия «Мариехамна» насчитывает четыре матча (две победы и две ничьих)
  • Две минувшие очные встречи завершились поражением «Оулу» с одинаковым счетом (1:2)
  • Семь последних игр «Мариехамна» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этом матче нас ждет открытая игра, поэтому прогнозируем здесь много опасных атак и забитых голов. Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.98 1.43 2.01 1.88 1.58 2.49
Мелбет 2.03 1.87
1XBET 2.03 1.87
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 июля в 01:25
Скорей всего будет ничья!
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