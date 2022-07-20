«Оулу» — «Мариехамн». Прогноз на матч финской Высшей лиги (23.07.2022)

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20 июля 2022, 00:35

Ставки букмекеров

Фаворита в этом матче нет, букмекеры предлагают коэффициент 2.37 на победу «Оулу», а поверить в итоговый успех «Мариехамна» можно по коэффициенту 2.85. Загрузить на ничью можно по коэффициенту 3 в БК Лига Ставок.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.82. Тотал меньше 2.5 стоит 1.96. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно также по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Оулу» в последнем туре чемпионата страны оказался на выезде сильнее «Оулу», уверенно переиграв соперника со счетом (2:0). Эта победа стала приятным сюрпризом для болельщиков после болезненных поражений от «КуПСа» (1:2) и «ВПС Вааса» (0:6). После 14 матчей команда занимает пятое место и продолжается свой путь за путевкой в еврокубки.

«Мариехамн» располагается в нижней части таблицы на 10 месте. В активе у коллектива 15 очков при разнице мячей (15:20). В последних турах он сражался с «ВПС Вааса» и ХИФК и сумел завоевать четыре зачетных балла благодаря результатам (3:1) и (1:1) соответственно.

Информация для ставок

«Оулу» выиграл три из пяти последних домашних поединков

Беспроигрышная серия «Мариехамна» насчитывает четыре матча (две победы и две ничьих)

Две минувшие очные встречи завершились поражением «Оулу» с одинаковым счетом (1:2)

Семь последних игр «Мариехамна» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этом матче нас ждет открытая игра, поэтому прогнозируем здесь много опасных атак и забитых голов. Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.