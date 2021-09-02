«Финн Харпс» — «Шемрок Роверс». Прогноз на матч Премьер-лиги Ирландии (03.09.2021)

1630611149

вчера, 22:32

«Финн Харпс» сыграет против «Шемрок Роверс» в рамках очередного поединка Премьер-лиги Ирландии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Шемрок Роверс». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.72. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.45 и на победу «Финн Харпс» по 5.50.

Форма команд

«Финн Харпс» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 29 баллов. Команда выиграла восемь поединков, пять раз играла вничью и проиграла в 11 матчах. У клуба в активе 24 забитых и 32 пропущенных.

В нынешнем сезоне «Шемрок Роверс» является лидером турнирной таблицы. Клуб набрал 50 баллов и находится на первой строчке. В активе команды 15 побед, пять ничьих и три поражения. Клуб забил 39 голов и пропустил 18 мячей. В последних играх «Шемрок Роверс» выглядит просто прекрасно. Команда играет в хороший футбол, постоянно забивает и практически не теряет очки даже в поединках против сильных соперников. Это очень опасный оппонент для любого клуба Премьер-лиги.

Информация для ставок

«Финн Харпс» победил в пяти играх кряду

«Шемрок Роверс» проиграл три матча из последних пяти во всех турнирах

«Финн Харпс» забил 11 голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Шемрок Роверс» является лидером чемпионата, команда опережает ближайшего конкурента на три балла. Клуб будет стараться выиграть в этом матче, так как победа позволит приблизиться к золотым медалям. В этом матче стоит поставить на тотал забитых мячей «Шемрок Роверс» больше двух по коэффициенту 3.25.