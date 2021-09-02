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«Финн Харпс» — «Шемрок Роверс». Прогноз на матч Премьер-лиги Ирландии (03.09.2021)

вчера, 22:32

«Финн Харпс» сыграет против «Шемрок Роверс» в рамках очередного поединка Премьер-лиги Ирландии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.473.361.80
Фонбет 5.10 3.35 1.80
Мелбет 4.64 3.44 1.84
1XBET 4.64 3.44 1.84

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Шемрок Роверс». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.72. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.45 и на победу «Финн Харпс» по 5.50.

Форма команд

«Финн Харпс» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 29 баллов. Команда выиграла восемь поединков, пять раз играла вничью и проиграла в 11 матчах. У клуба в активе 24 забитых и 32 пропущенных.

В нынешнем сезоне «Шемрок Роверс» является лидером турнирной таблицы. Клуб набрал 50 баллов и находится на первой строчке. В активе команды 15 побед, пять ничьих и три поражения. Клуб забил 39 голов и пропустил 18 мячей. В последних играх «Шемрок Роверс» выглядит просто прекрасно. Команда играет в хороший футбол, постоянно забивает и практически не теряет очки даже в поединках против сильных соперников. Это очень опасный оппонент для любого клуба Премьер-лиги.

Информация для ставок

  • «Финн Харпс» победил в пяти играх кряду
  • «Шемрок Роверс» проиграл три матча из последних пяти во всех турнирах
  • «Финн Харпс» забил 11 голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Шемрок Роверс» является лидером чемпионата, команда опережает ближайшего конкурента на три балла. Клуб будет стараться выиграть в этом матче, так как победа позволит приблизиться к золотым медалям. В этом матче стоит поставить на тотал забитых мячей «Шемрок Роверс» больше двух по коэффициенту 3.25.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.11 1.79 1.60 2.43
Мелбет 1.63 2.41
1XBET 1.63 2.41
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