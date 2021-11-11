«Фламенго» — «Баия». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (12.11.2021)

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11 ноября 2021, 17:20

12 ноября 2021 года «Фламенго» примет «Баия» в рамках 31-го тура Серии А в Бразилии. Матч состоится на стадионе «Маракана» в Рио. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Фламенго». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.40. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 4.80, а победа «Баия» идёт по коэффициенту 7.60.

В качестве дополнительной ставки на грядущий поединок можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Фламенго» расположился в нынешнем сезоне на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого бразильского клуба 54 пункта. Команда выиграла 16 матчей, шесть раз играла вничью и проиграла в семи поединках. У «Фламенго» 54 забитых и 28 пропущенных мячей. В последних матчах «Фламенго» сыграл вничью с «Шапекоэнсе», а также выиграл у «Атлетико Гойаниенсе» и разделил очки с «Атлетико Паранаэнсе».

«Баия» находится на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 36 пунктов. Команда выиграла девять поединков, столько же раз играла вничью и проиграла в 12 матчах. У «Баия» 33 забитых и 39 пропущенных. В последних матчах этот бразильский клуб выиграл у «Сан-Паулу», а также сыграл вничью с «Жувентуде» и «Сеарой».

Информация для ставок

«Баия» не проигрывает семь матчей подряд

«Фламенго» не проигрывает четыре матча подряд

У «Баия» два забитых мяча за три матча

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на ничейный исход или победу «Баия» по коэффициенту 2.95. Гости не проигрывают вот уже семь матчей кряду, это очень хороший показатель, скорее всего, бразильский коллектив будет играть до последнего и в этом матче. Не стоит ждать легкой победы от хозяев.