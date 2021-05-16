«Фортуна» — «Эрцгебирге». Прогноз на матч второй Бундеслиги (16.05.2021)

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сегодня, 12:55

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 33-й тур второго по силе чемпионата Германии. «Фортуна» ждет в гости «Эрцегбирге». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Фортуна». Команда играет домашний поединок, а поставить на её победу можно по коэффициенту 1.58. Победа «Эрцгебирге» оценивается по коэффициенту 5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры в своей линии предлагают ставку на ТБ 3 по коэффициенту 1.78. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 2.04. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.58.

Форма команд

«Эрцгебирге» находится в середине турнирной таблицы, последние матчи клуб играет крайне нестабильно. Команда смогла набрать всего четыре очка в последних пяти турах второй Бундеслиги, но результаты уже не сильно повлияют на положение клуба в турнирной таблице. Последние два матча команды завершились крупным поражением от «Падерборна» (3:8) и ничейным результатом с «Карлсруэ» (0:0).

«Фортуна» из Дюссельдорфа практически не имеет шансов побороться за третье место, ведь отстает от него на шесть очков за два тура до конца чемпионата. Команда провела довольно стабильный сезон, однако коллективу не хватило немного удачи для того, чтобы подняться в Бундеслигу. В прошлой игре «Фортуна» сыграла вничью с «Айнтрахтом» Б (2:2), а немного ранее на своем поле обыграла «Карлсруэ» (3:2).

Информация для ставок

«Фортуна» проиграла три матча из последних десяти в чемпионате, а «Эрцгебирге» уступил пять раз

Пять из шести последних матчей на выезде с участием «Эрцгебирге» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Фортуна» выиграла пять последних матчей у «Эрцгебирге»

Шесть из семи последних встреч между клубами на поле «Фортуны» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Фортуна» на данный момент выглядит гораздо сильнее своего оппонента и стабильно набирает очки в последних матчах. Предполагаем, что у хозяев не возникнет больших проблем в этом поединке. Сделать ставку на победу «Фортуны» можно по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Мелбет.