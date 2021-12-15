«Фортуна» — «Зандхаузен». Прогноз на матч второй Бундеслиги (17.12.2021)

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сегодня, 22:40

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 18-й тур второго по силе чемпионата Германии. «Фортуна» ждет в гости «Зандхаузен». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Фортуна». Команда играет домашний поединок, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.63. Победа «Зандхаузена» оценивается по коэффициенту 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры в своей линии предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.11. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.75.

Форма команд

«Зандхаузен» является одним из аутсайдеров второй Бундеслиги и очень давно не может выиграть. Команда занимает предпоследнее место, набрав 14 очков, что не может удовлетворять болельщиков и руководство. Тренерскому штабу необходимо вносить много изменений в тренировочный процесс, чтобы исправить ситуацию. В последней игре чемпионата «Зандхаузен» сыграл вничью с «Хольштайном» (2:2), а ранее разошелся миром с «Падерборном» (1:1).

«Фортуна» из Дюссельдорфа катастрофически для себя проводит сезон и располагается на непривычном для себя 12-м месте. Команда вряд ли имеет существенные шансы изменить результаты настолько, чтобы бороться за первые три места. Тем не менее коллектив редко проигрывает на своем поле и в матче с аутсайдером имеет хорошие шансы на успех. Два последних матча «Фортуны» завершились ничьей с «Санкт-Паули» (1:1) и победой над «Дармштадтом» (3:1).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Фортуны» завершились исходом «обе забьют»

«Зандхаузен» выиграл четыре выездных матча из последних десяти

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Фортуна» выиграла четыре из пяти последних поединков с «Зандхаузеном»

Прогноз

Оба коллектива находятся не в самой приятной ситуации, но хозяева выглядят немного предпочтительнее «Зандхаузена». Предполагаем, что «Фортуна» из Дюссельдорфа сможет набрать три очка в этом поединке, а сделать на нее ставку можно по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Мелбет.