Франция — Болгария. Прогноз на товарищеский матч (08.06.2021)

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вчера, 23:36

Нас ожидает товарищеский поединок двух очень интересных сборных. На своем поле Франция примет Болгарию. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров явным фаворитом встречи является Франция. Поставить на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.42. В случае сенсационной победы гостей зайдет коэффициент 25. Ничью предлагают по коэффициенту 8.9.

Форма команд

Сборная Франции выступит в своем заключительном матче перед Евро 2020. На турнир французы едут в качестве главного фаворита, что и доказывает нынешняя форма команды. Последние три матча закончились победой французской команды. Пострадали Уэльс (3:0), Босния и Герцеговина (1:0) и Казахстан (2:0).

Болгария находится в не самой лучше форме. В последних матчах болгары либо проигрывали, либо играли вничью, вкус победы не ощущали достаточно давно. В последнем контрольном матче с минимальным счетом уступили России (0:1), а еще ранее сыграли вничью со Словакией (1:1).

Информация для ставок

• В последних семи выездных встречах Болгария забила лишь один гол

• Франция проиграла лишь в одном из последних 19 матчей

• Последняя очная встреча завершилась победой французской сборной (1:0)

Прогноз

Франция в последнем домашнем поединке перед Евро наверняка захочет без проблем разобраться со своим соперником и в хорошем расположении духа отправиться на турнир. Ожидаем тотальное преимущество французов и разгромную победу. Сделать ставку на победу сборной Франции с форой (-2) можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.65.

Ранее букмекеры предлагали поставить на победу Дании в матче с Финляндией по коэффициенту 1.53.