Франция — Болгария. Прогноз на товарищеский матч (08.06.2021)

Нас ожидает товарищеский поединок двух очень интересных сборных. На своем поле Франция примет Болгарию. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров на эту встречу.
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сегодня, 22:10
Ставки букмекеров
По котировкам букмекеров явным фаворитом встречи является Франция. Поставить на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.42. В случае сенсационной победы гостей зайдет коэффициент 25. Ничью предлагают по коэффициенту 8.9.
Форма команд
Сборная Франции выступит в своем заключительном матче перед Евро 2020. На турнир французы едут в качестве главного фаворита, что и доказывает нынешняя форма команды. Последние три матча закончились победой французской команды. Пострадали Уэльс (3:0), Босния и Герцеговина (1:0) и Казахстан (2:0).
Болгария находится в не самой лучше форме. В последних матчах болгары либо проигрывали, либо играли вничью, вкус победы не ощущали достаточно давно. В последнем контрольном матче с минимальным счетом уступили России (0:1), а еще ранее сыграли вничью со Словакией (1:1).
Информация для ставок
• В последних семи выездных встречах Болгария забила лишь один гол
• Франция проиграла лишь в одном из последних 19 матчей
• Последняя очная встреча завершилась победой французской сборной (1:0)
Прогноз
Франция в последнем домашнем поединке перед Евро наверняка захочет без проблем разобраться со своим соперником и в хорошем расположении духа отправиться на турнир. Ожидаем тотальное преимущество французов и разгромную победу. Сделать ставку на победу сборной Франции с форой (-2) можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.65.
Ранее букмекеры предлагали поставить на победу Дании в матче с Финляндией по коэффициенту 1.53.