«Бержерак» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч Кубка Франции (30.01.2022)

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вчера, 11:26

Ставки букмекеров

У «Сент-Этьена» неплохие шансы одержать победу в этой игре, согласно оценкам экспертов. Поставить на успех гостей букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.45. В то же время победа «Бержерака» идет по котировке 7.20, а ничья оценивается в 4.50.

Специалисты также считают, что команды порадуют забитыми голами. Ставки на ТБ (2,5) голов принимаются по котировке 1.77, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

В текущем розыгрыше Кубка Франции «Бержерак» успешно прошел два раунда. Сначала клуб обыграл «Мец» (1:0) по итогам серии пенальти, а затем в аналогичном формате он сломил сопротивление «Кретея».

Отметим, что «Бержерак» выступает в национальной французской лиге. Где команда лидирует в турнирной таблице группы D с такими показателями: девять побед, пять ничьих и два поражения.

«Сент-Этьен» прямо сейчас является главным аутсайдером Лиги 1 и основным претендентом на вылет. По итогам 21 сыгранного тура «святые» набрали лишь 12 очков, установив такие результаты: две победы, шесть ничьих и 12 поражений.

При этом серия поражений «Сент-Этьена» в чемпионате затянулась на семь туров, а в последней игре лиги команда с минимальным счетом уступила в гостях «Лиону» (0:1).

Информация для ставок

В 6 последних матчах «Бержерака» прошла ставка ТМ(2,5)

Атака «Сент-Этьена» не забивала больше гола в 9 из последних 10 гостевых матчей всех турниров

«Сент-Этьен» допустил шесть поражений в 10 предыдущих гостевых поединках

Прогноз

У «Сент-Этьена» колоссальные проблемы в Лиге 1, где команда отчаянно ведет борьбу за выживание. «Бержерак», при этом, надежно отыграл в защите в предыдущих турах кубковых соревнований. Учитывая это, рекомендуем воспользоваться ставкой на ТМ(3) голов по коэффициенту 1.63 в БК Фонбет.