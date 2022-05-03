Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболФранция. Кубок 2021/2022

«Ницца» — «Нант». Прогноз на финал Кубка Франции (07.05.2022)

вчера, 10:20
нант

Ставки букмекеров

В финале Кубка Франции букмекеры симпатизируют «Ницце». Ставки на победу номинальных хозяев поля компания Фонбет принимает по коэффициенту 2.05. Заключить пари на ничью в основное время можно по цене 3.50, а победа «Нанта» играется по коэффициенту 3.70.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.093.473.51
Фонбет 2.08 3.45 3.55
Мелбет 2.15 3.56 3.70
1XBET 2.15 3.56 3.70
BetBoom 2.14 3.37 3.57

Вместе с тем аналитики считают, что команды сыграют в низовом формате. Пари на ТМ(2,5) гола идут в линии по коэффициенту 1.80, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

В полуфинале Кубка Франции команды прошли разных по силам соперников. Если «Нант» успешно сыграл против «Монако», то «Ницца» сломила сопротивление скромного «Версаля».

В национальном чемпионате «Ницца» занимает шестое место, претендуя на медали. После поражения во встрече с «Монако» (0:1) «орлы» смогли набрать шесть баллов по итогам противостояний с «Труа» (1:0) и «Бордо» (1:0).

«Нант», в свою очередь, уже не решает турнирных задач в Лиге 1, находясь на девятой строчке рейтинга. В двух последних турах чемпионата «канарейки» заработали четыре балла, победи «Бордо» (5:3), и сыграв вничью с «Лансом» (2:2).

Информация для ставок

  • «Ницца» сыграла на ТМ(2,5) гола в 3 прошлых матчах
  • «Ницца» побеждала «Нант» в 4 предыдущих очных встречах
  • «Нант» пропускал минимум 2 гола в 3 последних поединках

Прогноз

«Ницца» превосходила «Нант» в последних очных встречах, стабильно побеждая соперника. Поэтому, рекомендуем поставить на победу номинальных хозяев через нулевую фору, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.50.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.38 1.58 1.74 2.10
Фонбет 1.75 2.10
Мелбет 1.78 2.21
1XBET 1.78 2.21
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 