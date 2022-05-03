«Ницца» — «Нант». Прогноз на финал Кубка Франции (07.05.2022)

Ставки букмекеров
В финале Кубка Франции букмекеры симпатизируют «Ницце». Ставки на победу номинальных хозяев поля компания Фонбет принимает по коэффициенту 2.05. Заключить пари на ничью в основное время можно по цене 3.50, а победа «Нанта» играется по коэффициенту 3.70.
|
- : -
07 мая 2022, 22:00
суббота
Вместе с тем аналитики считают, что команды сыграют в низовом формате. Пари на ТМ(2,5) гола идут в линии по коэффициенту 1.80, ТБ(2,5) – 2.00.
Форма команд
В полуфинале Кубка Франции команды прошли разных по силам соперников. Если «Нант» успешно сыграл против «Монако», то «Ницца» сломила сопротивление скромного «Версаля».
В национальном чемпионате «Ницца» занимает шестое место, претендуя на медали. После поражения во встрече с «Монако» (0:1) «орлы» смогли набрать шесть баллов по итогам противостояний с «Труа» (1:0) и «Бордо» (1:0).
«Нант», в свою очередь, уже не решает турнирных задач в Лиге 1, находясь на девятой строчке рейтинга. В двух последних турах чемпионата «канарейки» заработали четыре балла, победи «Бордо» (5:3), и сыграв вничью с «Лансом» (2:2).
Информация для ставок
- «Ницца» сыграла на ТМ(2,5) гола в 3 прошлых матчах
- «Ницца» побеждала «Нант» в 4 предыдущих очных встречах
- «Нант» пропускал минимум 2 гола в 3 последних поединках
Прогноз
«Ницца» превосходила «Нант» в последних очных встречах, стабильно побеждая соперника. Поэтому, рекомендуем поставить на победу номинальных хозяев через нулевую фору, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.50.