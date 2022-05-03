«Ницца» — «Нант». Прогноз на финал Кубка Франции (07.05.2022)

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вчера, 10:20

Ставки букмекеров

В финале Кубка Франции букмекеры симпатизируют «Ницце». Ставки на победу номинальных хозяев поля компания Фонбет принимает по коэффициенту 2.05. Заключить пари на ничью в основное время можно по цене 3.50, а победа «Нанта» играется по коэффициенту 3.70.

Вместе с тем аналитики считают, что команды сыграют в низовом формате. Пари на ТМ(2,5) гола идут в линии по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

В полуфинале Кубка Франции команды прошли разных по силам соперников. Если «Нант» успешно сыграл против «Монако», то «Ницца» сломила сопротивление скромного «Версаля».

В национальном чемпионате «Ницца» занимает шестое место, претендуя на медали. После поражения во встрече с «Монако» (0:1) «орлы» смогли набрать шесть баллов по итогам противостояний с «Труа» (1:0) и «Бордо» (1:0).

«Нант», в свою очередь, уже не решает турнирных задач в Лиге 1, находясь на девятой строчке рейтинга. В двух последних турах чемпионата «канарейки» заработали четыре балла, победи «Бордо» (5:3), и сыграв вничью с «Лансом» (2:2).

Информация для ставок

«Ницца» сыграла на ТМ(2,5) гола в 3 прошлых матчах

«Ницца» побеждала «Нант» в 4 предыдущих очных встречах

«Нант» пропускал минимум 2 гола в 3 последних поединках

Прогноз

«Ницца» превосходила «Нант» в последних очных встречах, стабильно побеждая соперника. Поэтому, рекомендуем поставить на победу номинальных хозяев через нулевую фору, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.50.