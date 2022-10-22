«Анже» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (23.10.2022)

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вчера, 13:51

Ставки букмекеров

«Ренн» фаворит этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.77, за ничью предложена цена 4.00, а победа «Анже» играется по котировке 4.50.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что «Анже» и «Ренн» проведут результативный поединок. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.74, ТМ(2,5) – 2.17.

Форма команд

«Анже» заработал восемь очков за 11 туров чемпионата Франции, расположившись в зоне вылета на предпоследнем месте. Рассмотрим успешность команды в пяти последних поединках лиги: после победных матчей против «Монпелье» (1:2) и «Ниццы» (0:1) футболисты «Анже» допустили три поражения подряд – от «Марселя» (0:3), «Страсбура» (2:3) и «Тулузы» (2:3).

«Ренн» поднялся в рейтинге на пятое место, набрав в общей сложности 21 балл во французской Лиге 1. Анализируем результаты команды на отрезке пяти предыдущих туров Лиги 1: в этот период «Ренн» одержал победы над «Осером» (5:0), «Страсбуром» (3:1), «Нантом» (3:0) и «Лионом» (3:2), а также сыграл вничью с «Марселем» (1:1).

Информация для ставок

«Анже» проиграл в 7 и последних 9 матчей Лиги 1

«Ренн» забивал минимум три гола в 3 прошлых турах чемпионата

«Ренн» побеждал в 3 предыдущих турах чемпионата Франции

Прогноз

«Анже» находится в кризисе, чем, по нашему мнению, должен пользоваться набравший ход «Ренн». Рекомендуем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.77 в БК Лига Ставок.