Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболФранция. Лига 1 2022/2023

«Анже» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (23.10.2022)

вчера, 13:51
Ренн

Ставки букмекеров

«Ренн» фаворит этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.77, за ничью предложена цена 4.00, а победа «Анже» играется по котировке 4.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.734.191.74
Лига Ставок 5.00 4.20 1.66
Мелбет 4.68 4.18 1.78
1XBET 4.68 4.22 1.77

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что «Анже» и «Ренн» проведут результативный поединок. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.74, ТМ(2,5) – 2.17.

Форма команд

«Анже» заработал восемь очков за 11 туров чемпионата Франции, расположившись в зоне вылета на предпоследнем месте. Рассмотрим успешность команды в пяти последних поединках лиги: после победных матчей против «Монпелье» (1:2) и «Ниццы» (0:1) футболисты «Анже» допустили три поражения подряд – от «Марселя» (0:3), «Страсбура» (2:3) и «Тулузы» (2:3).

«Ренн» поднялся в рейтинге на пятое место, набрав в общей сложности 21 балл во французской Лиге 1. Анализируем результаты команды на отрезке пяти предыдущих туров Лиги 1: в этот период «Ренн» одержал победы над «Осером» (5:0), «Страсбуром» (3:1), «Нантом» (3:0) и «Лионом» (3:2), а также сыграл вничью с «Марселем» (1:1).

Информация для ставок

  • «Анже» проиграл в 7 и последних 9 матчей Лиги 1
  • «Ренн» забивал минимум три гола в 3 прошлых турах чемпионата
  • «Ренн» побеждал в 3 предыдущих турах чемпионата Франции

Прогноз

«Анже» находится в кризисе, чем, по нашему мнению, должен пользоваться набравший ход «Ренн». Рекомендуем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.77 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.57 1.33 2.26 1.70 1.77 2.15
Лига Ставок 2.14 1.69 1.69 2.14
Мелбет 2.23 1.77
1XBET 2.29 1.73
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:21
Гости выиграют этот матч
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 