«Бордо» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (14.05.2022)

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вчера, 12:56

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет доступна такая линия на этот матч: победа «Бордо» играется по коэффициенту 2.20, за ничью выставлена цена 3.60, а победу «Лорьяна» можно взять по котировке 2.75.

Аналитики также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол. Вариант ставки ТБ (2,5) гола идет по котировке 1.70, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

«Бордо» остается главным претендентом на вылет. За два тура до финиша Лиги 1 клуб занимает последнее место турнирной таблицы, с такими результатами по ходу сезона: пять побед, 12 ничейных игр и 19 поражений.

В трех предыдущих турах чемпионата Франции футболисты «Бордо» очки не набирали, а общая серия без побед у хозяев грядущей игры затянулась на пять туров. В отчетный период клуб последовательно проиграл «Нанту» (3:5), «Ницце» (0:1) и «Анже» (1:4).

«Лорьян» находится на 17-м месте французского чемпионата, заработав по ходу сезона 34 балла. Клуб провел восемь победных игр, десять ничейных и проиграл 18 поединков своим оппонентам.

Как и предстоящий соперник, игроки «Лорьяна» допустили фиаско в трех предыдущих турах, где фиксировались поражения от «Ренна» (0:5), «Реймса» (1:2) и «Марселя» (0:3).

Информация для ставок

«Лорьян» не выигрывал в 31 из последних 33 гостевых матчей Лиги 1

«Лорьян» сыграл на ТБ (2,5) гола в 6 из прошлых 7 матчей чемпионата

(2,5) гола в 6 из прошлых 7 матчей чемпионата «Бордо» сыграл на ТБ (2,5) гола в 5 из предыдущих 6 матчей Лиги 1

Прогноз

В этом матче интересно выглядит ставка на «обе забьют – да», которая в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.68. «Бордо» и «Лорьян» нуждаются в набранных очках, что обяжет команды сыграть с прицелом на атаку.