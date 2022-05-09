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«Бордо» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (14.05.2022)

вчера, 12:56
Бордо

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет доступна такая линия на этот матч: победа «Бордо» играется по коэффициенту 2.20, за ничью выставлена цена 3.60, а победу «Лорьяна» можно взять по котировке 2.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.363.862.85
Фонбет 2.40 3.70 2.70
Мелбет 2.51 3.86 2.79
1XBET 2.51 3.86 2.79
BetBoom 2.52 3.68 2.74

Аналитики также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол. Вариант ставки ТБ(2,5) гола идет по котировке 1.70, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

«Бордо» остается главным претендентом на вылет. За два тура до финиша Лиги 1 клуб занимает последнее место турнирной таблицы, с такими результатами по ходу сезона: пять побед, 12 ничейных игр и 19 поражений.

В трех предыдущих турах чемпионата Франции футболисты «Бордо» очки не набирали, а общая серия без побед у хозяев грядущей игры затянулась на пять туров. В отчетный период клуб последовательно проиграл «Нанту» (3:5), «Ницце» (0:1) и «Анже» (1:4).

«Лорьян» находится на 17-м месте французского чемпионата, заработав по ходу сезона 34 балла. Клуб провел восемь победных игр, десять ничейных и проиграл 18 поединков своим оппонентам.

Как и предстоящий соперник, игроки «Лорьяна» допустили фиаско в трех предыдущих турах, где фиксировались поражения от «Ренна» (0:5), «Реймса» (1:2) и «Марселя» (0:3).

Информация для ставок

  • «Лорьян» не выигрывал в 31 из последних 33 гостевых матчей Лиги 1
  • «Лорьян» сыграл на ТБ(2,5) гола в 6 из прошлых 7 матчей чемпионата
  • «Бордо» сыграл на ТБ(2,5) гола в 5 из предыдущих 6 матчей Лиги 1

Прогноз

В этом матче интересно выглядит ставка на «обе забьют – да», которая в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.68. «Бордо» и «Лорьян» нуждаются в набранных очках, что обяжет команды сыграть с прицелом на атаку.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.81 1.28 2.36 1.63 1.85 2.02
Фонбет 2.30 1.62
Мелбет 2.40 1.67
1XBET 2.40 1.67
Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 13:23
Бордо победит.
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