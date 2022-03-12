Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболФранция. Лига 1 2021/2022

«Брест» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1

сегодня, 13:57
Марсель

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этом матче аналитики отводят гостям. Букмекерская компания Фонбет предлагает поставить на победу «Марселя» по коэффициенту 2.19, а вероятность успеха «Бреста» оценивается в 3.50. При этом заключить пари на ничью можно по котировке 3.22.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.643.412.20
Фонбет 3.55 3.30 2.13
BetBoom 3.57 3.37 2.19

Если рассматривать линию голов, то здесь небольшой перевес на стороне результативного счета. Поставить на ТБ(2,5) можно по коэффициенту 1.90, ТМ(2,5) – 1.93.

Форма команд

«Брест» занимает 12-е место чемпионата Франции. По ходу проведения сезона клуб установил такие показатели успешности: девять выигрышей, восемь мировых матчей и 10 поражений. Атака команда за 27 туров забила 35 мячей, а защита дала 38 пробоин.

При этом за четыре минувших тура «Брест» проиграл только один матч – дома «Лорьяну» (0:1). Также в данной серии команда организовала победы над «Лансом» (1:0) и «Труа» (5:1), и сыграла вничью с «Реймсом» (1:1).

«Марсель» базируется на третьей строчки французской лиги. У команды в активе 47 баллов, которые она заработала а счет 13 побед и восьми ничьих, а еще в шести поединках лиги клуб уступал оппонентам.

Стоит учесть, что за три прошлых турах чемпионата «Марсель» заработал только одно очко, сыграв вничью с «Труа» (1:1). Также в отчетный период команда проиграла «Клермону» (0:2) и «Монако» (0:1), а в Лиге конференций южанам удалось победить «Базель» (2:1).

Информация для ставок

  • Команды сыграли на ТБ(2,5) голов в 4 прошлых очных встречах
  • «Марсель» побеждал «Брест» в 5 из 6 предыдущих очных поединках
  • «Марсель» выиграл 2 из предыдущих 3 гостевых матчей всех турниров

Прогноз

У «Марселя» есть две победы подряд на поле «Бреста», да и в целом гости сейчас заметно превосходят соперника в классе. Поэтому, предлагаем поставить на нулевую фору южан с коэффициентом 1.60 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.00 1.44 1.99 1.91 1.57 2.54
Фонбет 1.90 1.90
Все комментарии
izrafel
izrafel
сегодня в 14:24
Уверен, этот матч может получиться очень интересным. В Бресте прекрасно понимают, что Марсель сейчас далек от оптимальной формы, и есть все шансы разжиться очками. Кроме того, 10-го марта у подопечных Сампаоли не самый простой матч в Лиге Конференций против Базеля. Есть вероятность, что "провансальцы" вдобавок к своей не лучшей форме, будут еще и просто уставшими. Мой прогноз. Считаю, здесь имеет смысл пойти на определенный риск, и сделать ставку на то, что хозяева не проиграют, а именно П1 через Х.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 