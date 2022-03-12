«Брест» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1

Ставки букмекеров
Больше шансов на успех в этом матче аналитики отводят гостям. Букмекерская компания Фонбет предлагает поставить на победу «Марселя» по коэффициенту 2.19, а вероятность успеха «Бреста» оценивается в 3.50. При этом заключить пари на ничью можно по котировке 3.22.
|
- : -
завтра, 22:45
Если рассматривать линию голов, то здесь небольшой перевес на стороне результативного счета. Поставить на ТБ(2,5) можно по коэффициенту 1.90, ТМ(2,5) – 1.93.
Форма команд
«Брест» занимает 12-е место чемпионата Франции. По ходу проведения сезона клуб установил такие показатели успешности: девять выигрышей, восемь мировых матчей и 10 поражений. Атака команда за 27 туров забила 35 мячей, а защита дала 38 пробоин.
При этом за четыре минувших тура «Брест» проиграл только один матч – дома «Лорьяну» (0:1). Также в данной серии команда организовала победы над «Лансом» (1:0) и «Труа» (5:1), и сыграла вничью с «Реймсом» (1:1).
«Марсель» базируется на третьей строчки французской лиги. У команды в активе 47 баллов, которые она заработала а счет 13 побед и восьми ничьих, а еще в шести поединках лиги клуб уступал оппонентам.
Стоит учесть, что за три прошлых турах чемпионата «Марсель» заработал только одно очко, сыграв вничью с «Труа» (1:1). Также в отчетный период команда проиграла «Клермону» (0:2) и «Монако» (0:1), а в Лиге конференций южанам удалось победить «Базель» (2:1).
Информация для ставок
- Команды сыграли на ТБ(2,5) голов в 4 прошлых очных встречах
- «Марсель» побеждал «Брест» в 5 из 6 предыдущих очных поединках
- «Марсель» выиграл 2 из предыдущих 3 гостевых матчей всех турниров
Прогноз
У «Марселя» есть две победы подряд на поле «Бреста», да и в целом гости сейчас заметно превосходят соперника в классе. Поэтому, предлагаем поставить на нулевую фору южан с коэффициентом 1.60 в БК Фонбет.