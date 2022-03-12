«Брест» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1

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сегодня, 13:57

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этом матче аналитики отводят гостям. Букмекерская компания Фонбет предлагает поставить на победу «Марселя» по коэффициенту 2.19, а вероятность успеха «Бреста» оценивается в 3.50. При этом заключить пари на ничью можно по котировке 3.22.

Если рассматривать линию голов, то здесь небольшой перевес на стороне результативного счета. Поставить на ТБ (2,5) можно по коэффициенту 1.90, ТМ(2,5) – 1.93.

Форма команд

«Брест» занимает 12-е место чемпионата Франции. По ходу проведения сезона клуб установил такие показатели успешности: девять выигрышей, восемь мировых матчей и 10 поражений. Атака команда за 27 туров забила 35 мячей, а защита дала 38 пробоин.

При этом за четыре минувших тура «Брест» проиграл только один матч – дома «Лорьяну» (0:1). Также в данной серии команда организовала победы над «Лансом» (1:0) и «Труа» (5:1), и сыграла вничью с «Реймсом» (1:1).

«Марсель» базируется на третьей строчки французской лиги. У команды в активе 47 баллов, которые она заработала а счет 13 побед и восьми ничьих, а еще в шести поединках лиги клуб уступал оппонентам.

Стоит учесть, что за три прошлых турах чемпионата «Марсель» заработал только одно очко, сыграв вничью с «Труа» (1:1). Также в отчетный период команда проиграла «Клермону» (0:2) и «Монако» (0:1), а в Лиге конференций южанам удалось победить «Базель» (2:1).

Информация для ставок

Команды сыграли на ТБ (2,5) голов в 4 прошлых очных встречах

(2,5) голов в 4 прошлых очных встречах «Марсель» побеждал «Брест» в 5 из 6 предыдущих очных поединках

«Марсель» выиграл 2 из предыдущих 3 гостевых матчей всех турниров

Прогноз

У «Марселя» есть две победы подряд на поле «Бреста», да и в целом гости сейчас заметно превосходят соперника в классе. Поэтому, предлагаем поставить на нулевую фору южан с коэффициентом 1.60 в БК Фонбет.