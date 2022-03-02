«Ланс» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (05.03.2022)

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сегодня, 16:54

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этой встрече аналитики отводят хозяевам стадиона. Победа «Ланса» в букмекерской конторе Фонбет играется по коэффициенту 1.75, а вероятность победы «Бреста» оценена в 4.60. При этом поставить на ничью можно по котировке 3.0.

Вместе с тем эксперты ждут от команд результативный футбол. Заключить пари на ТБ (2,5) голов можно по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

«Ланс» сейчас шестой в чемпионате со следующими результатами: 11 побед, семь ничьих и восемь поражений. Команда может похвастаться результативной атакой, которая за 26 туров забила 42 гола, а защита допустила 37 пропущенных мячей.

Отдельно стоит отметить успешность «Ланса» в трех предыдущих турах, в которых команда обыграла «Бордо» (3:2) и «Анже» (2:1), а также разошлась миром с «Лионом» (1:1).

«Брест» подает признаки с 12-й позиции чемпионата Франции. В текущем розыгрыше лиги клуб взял по восемь побед и ничьих, допустив 10 поражений от соперников. У гостей предстоящей игры накопилось 34 забитых мяча, при 38 пропущенных.

Если же рассматривать последние результаты «Бреста», то в них нет четкой тенденции: выигрыш у «Труа» (5:1), ничья с «Реймсом» (1:1) и поражение от «Лорьяна» (0:1).

Информация для ставок

«Ланс» забивал и пропускал голы в 4 из прошлых 5 матчей всех турниров

«Брест» обеспечил обмен голами в 2 из предыдущих 3 поединков чемпионата

«Ланс» и «Брест» забивали друг другу в 3 из прошлых 5 очных матчей

Прогноз

Атакующий «Ланс» стабильно допускает осечки в защите, чем вполне по силам воспользоваться «Бресту». Рекомендуем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.72 в БК Фонбет.