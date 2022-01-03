«Ланс» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (08.01.2022)

Ставки букмекеров
Эксперты букмекерской компании Фонбет не определяют фаворита в этом противостоянии. Поставить на победу «Ланса» предлагается по коэффициенту 2.77, а шансы «Ренна» одержать победу оцениваются в 2.52. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.56.
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2 : 2
4 : 3 по пенальти
04 января 2022, 23:00
вторник
Если же рассматривать линию голов, то здесь предпочтения аналитиков на стороне результативного исхода. Вариант ставки ТБ(2,5) голов доступен по цене 1.90, ТМ(2,5) – 2.00.
Форма команд
Из-за серии неудачных матчей «Ланс» опустился на девятое место в турнирной таблице Лиги 1. Команда не побеждала в шести прошлых турах чемпионата Франции, в которых она потерпела три поражения и трижды сыграла вничью.
В минувшем туре лиги «Ланс» допустил гостевое поражение от «Ниццы» (1:2), которое стало для «красно-желтых» шестым в текущем розыгрыше чемпионата.
«Ренн» тоже показал плохие результаты в предыдущих турах чемпионата, потерпев три поражения. Единственную победу в этой серии «красно-черные» взяли в гостях над «Сент-Этьеном», забив сопернику пять безответных голов. При этом поражения от «Ниццы» (1:2) и «Монако» (1:2) откинули «Ренн» на четвертое место в общем зачете.
Информация для ставок
- В 8 из прошлых 9 матчей «Ланса» в Лиге 1 сыграла ставка ТБ(2,5)
- «Ренн» сыграл на ТБ(2,5) в 4 прошлых турах чемпионата
- «Ланс» пропускал минимум 2 гола в 5 из последних 6 матчей Лиги 1
- «Ланс» не проигрывал в 9 из последних 10 домашних матчей чемпионата
Прогноз
К очному противостоянию обе команды подходят с багажом неудачных игр в чемпионате Франции. Поэтому, «Лансу» и «Ренну» придется сыграть с прицелом на атаку, чтобы добиться максимального результата. Рекомендуем ставку на «обе забьют – да», которая в букмекерской конторе Фонбет идет по коэффициенту 1.68.