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«Ланс» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (08.01.2022)

03 января 2022, 11:37

Ставки букмекеров

Эксперты букмекерской компании Фонбет не определяют фаворита в этом противостоянии. Поставить на победу «Ланса» предлагается по коэффициенту 2.77, а шансы «Ренна» одержать победу оцениваются в 2.52. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.56.

Франция. Кубок 2021/2022
Ланс
Лилль
2 : 2
4 : 3 по пенальти
04 января 2022, 23:00
вторник
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Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.033.533.73
Фонбет 2.45 3.45 3.10
1XBET 2.48 3.40 2.49
BetBoom 2.40 3.40 3.17

Если же рассматривать линию голов, то здесь предпочтения аналитиков на стороне результативного исхода. Вариант ставки ТБ(2,5) голов доступен по цене 1.90, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

Из-за серии неудачных матчей «Ланс» опустился на девятое место в турнирной таблице Лиги 1. Команда не побеждала в шести прошлых турах чемпионата Франции, в которых она потерпела три поражения и трижды сыграла вничью.

В минувшем туре лиги «Ланс» допустил гостевое поражение от «Ниццы» (1:2), которое стало для «красно-желтых» шестым в текущем розыгрыше чемпионата.

«Ренн» тоже показал плохие результаты в предыдущих турах чемпионата, потерпев три поражения. Единственную победу в этой серии «красно-черные» взяли в гостях над «Сент-Этьеном», забив сопернику пять безответных голов. При этом поражения от «Ниццы» (1:2) и «Монако» (1:2) откинули «Ренн» на четвертое место в общем зачете.

Информация для ставок

  • В 8 из прошлых 9 матчей «Ланса» в Лиге 1 сыграла ставка ТБ(2,5)
  • «Ренн» сыграл на ТБ(2,5) в 4 прошлых турах чемпионата
  • «Ланс» пропускал минимум 2 гола в 5 из последних 6 матчей Лиги 1
  • «Ланс» не проигрывал в 9 из последних 10 домашних матчей чемпионата

Прогноз

К очному противостоянию обе команды подходят с багажом неудачных игр в чемпионате Франции. Поэтому, «Лансу» и «Ренну» придется сыграть с прицелом на атаку, чтобы добиться максимального результата. Рекомендуем ставку на «обе забьют – да», которая в букмекерской конторе Фонбет идет по коэффициенту 1.68.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.88 1.47 1.95 1.88 1.51 2.73
1XBET 5.98 1.14
Все комментарии
r6xxeuwn5ntf
r6xxeuwn5ntf
03 января в 12:58
Футбольный клуб Ланс выиграет матч.
gq52zh3kyte2
gq52zh3kyte2
03 января в 11:57
Футбольный клуб Ланс одержит победу.
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