«Ланс» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (19.02.2022)

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вчера, 14:17

Ставки букмекеров

Фаворита в этой игре специалисты не видят. Вероятность победы «Ланса» букмекерская контора Фонбет оценивает в 2.80, за ничью выставлена цена 3.50, а победа «Лиона» идет в линии по коэффициенту 2.45.

При этом аналитики считают, что команды сыграют результативно в атаке. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Ланс» занимает восьмое место чемпионата, набрав 36 баллов. Рассмотрим пять прошлых матчей команды в Лиге 1. В них зафиксированы поражения от «Лорьяна» (2:0) и «Марселя» (0:2), но в противостояниях с «Ренном» (1:0), «Сент-Этьеном» (2:1) и «Бордо» «красно-желтые» набрали максимум очков.

Отметим, что в 12 домашних поединках чемпионата «Ланс» допустил только два поражения – четыре ничьи и шесть побед, забив на своем поле 22 гола, при 13-и пропущенных мячах.

«Лион» идет вслед за предстоящим соперником. На счету клуба 37 очков и текущее седьмое место в общем зачете. В пяти минувших турах Лиги 1 «ткачи» смогли набрать 12 из 15 возможных баллов, обыграв таких оппонентов: «Труа» (1:0), «Сент-Этьен» (1:0), «Марсель» (2:1) и «Ниццу» (2:0), а единственное поражение в этот период клуб потерпел от «Монако» (0:2) в гостях.

Рассмотрим выездные матчи «Лиона» в Лиге 1: здесь у команды по три ничьи и побед, при пяти поражениях с общим счетом 10:17.

Информация для ставок

«Лион» не проигрывал в 24 из последних 26 матчей с «Лансом»

«Ланс» пропускал минимум 2 гола в 3 прошлых турах чемпионата

«Ланс» и «Лион» обменивались голами по итогам 3 последних очных встреч

Прогноз

«Ланс» и «Лион» не отличаются надежной защитой в этом сезоне, но атакуют обе команды с солидным энтузиазмом. Учитывая это, а также статистику очных встреч соперников, предлагаем ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.