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«Ланс» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (19.02.2022)

вчера, 14:17

Ставки букмекеров

Фаворита в этой игре специалисты не видят. Вероятность победы «Ланса» букмекерская контора Фонбет оценивает в 2.80, за ничью выставлена цена 3.50, а победа «Лиона» идет в линии по коэффициенту 2.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.953.552.49
Фонбет 2.80 3.50 2.45
Мелбет 2.93 3.64 2.50
1XBET 2.93 3.64 2.50
BetBoom 2.88 3.57 2.47

При этом аналитики считают, что команды сыграют результативно в атаке. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Ланс» занимает восьмое место чемпионата, набрав 36 баллов. Рассмотрим пять прошлых матчей команды в Лиге 1. В них зафиксированы поражения от «Лорьяна» (2:0) и «Марселя» (0:2), но в противостояниях с «Ренном» (1:0), «Сент-Этьеном» (2:1) и «Бордо» «красно-желтые» набрали максимум очков.

Отметим, что в 12 домашних поединках чемпионата «Ланс» допустил только два поражения – четыре ничьи и шесть побед, забив на своем поле 22 гола, при 13-и пропущенных мячах.

«Лион» идет вслед за предстоящим соперником. На счету клуба 37 очков и текущее седьмое место в общем зачете. В пяти минувших турах Лиги 1 «ткачи» смогли набрать 12 из 15 возможных баллов, обыграв таких оппонентов: «Труа» (1:0), «Сент-Этьен» (1:0), «Марсель» (2:1) и «Ниццу» (2:0), а единственное поражение в этот период клуб потерпел от «Монако» (0:2) в гостях.

Рассмотрим выездные матчи «Лиона» в Лиге 1: здесь у команды по три ничьи и побед, при пяти поражениях с общим счетом 10:17.

Информация для ставок

  • «Лион» не проигрывал в 24 из последних 26 матчей с «Лансом»
  • «Ланс» пропускал минимум 2 гола в 3 прошлых турах чемпионата
  • «Ланс» и «Лион» обменивались голами по итогам 3 последних очных встреч

Прогноз

«Ланс» и «Лион» не отличаются надежной защитой в этом сезоне, но атакуют обе команды с солидным энтузиазмом. Учитывая это, а также статистику очных встреч соперников, предлагаем ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.10 1.41 2.07 1.83 1.64 2.40
Фонбет 2.00 1.80
Мелбет 2.11 1.85
1XBET 2.11 1.85
Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 14:19
Лион победит.
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