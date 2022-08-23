«Ланс» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (27.08.2022)

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сегодня, 11:26

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры не определяют фаворита. Победа «Ланса» в линии конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 2.50, за ничью выставлена цена 3.70, а победа «Ренна» доступна по котировке 2.80.

В линии голов эксперты отдают предпочтение результативному исходу. Пари на ТБ (2,5) можно заключить по цене 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Ланс» отлично начал новый сезон чемпионата Франции. За три первых тура команда заработала семь очков, обосновавшись в группе лидеров.

В стартовом туре «Ланс» обыграл дома «Брест» (3:2), а на минувших выходных команда неожиданно разгромила в гостях «Монако» (4:1). Между этими играми клуб зафиксировал ничью на поле «Аяччо» (0:0).

«Ренн» первую победу в сезоне оформил только в третьем туре. «Красно-черные» в результативном формате обыграли дома новичка «Аяччо» (2:1). Прежде футболисты «Ренна» разделили очки с «Монако» в гостях (1:1), а также сенсационно проиграли дома «Лорьяну» (0:1).

Информация для ставок

«Ланс» не проигрывал в 4 прошлых матчах против «Ренна»

«Ланс» пропускал и забивал голы в 2 из 3 турах нового сезона

«Ренн» зафиксировал обмен голами в двух последних матчах Лиги 1

Прогноз

«Ланс» и «Ренн» не растеряли атакующий потенциал, отлично выступив в предыдущем туре. Рекомендуем поставить на «обе команды забьют – да» по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Лига Ставок.