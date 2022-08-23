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«Ланс» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (27.08.2022)

сегодня, 11:26
Ренн

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры не определяют фаворита. Победа «Ланса» в линии конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 2.50, за ничью выставлена цена 3.70, а победа «Ренна» доступна по котировке 2.80.

Франция. Лига 1 2022/2023
Ланс
Ренн
ВыигрышНичьяВыигрыш
- : -
27 августа 2022, 22:00
суббота
ВыигрышНичьяПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.493.652.88
Лига Ставок 2.48 3.50 2.85
Мелбет 2.50 3.74 2.87
1XBET 2.50 3.74 2.87

В линии голов эксперты отдают предпочтение результативному исходу. Пари на ТБ(2,5) можно заключить по цене 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Ланс» отлично начал новый сезон чемпионата Франции. За три первых тура команда заработала семь очков, обосновавшись в группе лидеров.

В стартовом туре «Ланс» обыграл дома «Брест» (3:2), а на минувших выходных команда неожиданно разгромила в гостях «Монако» (4:1). Между этими играми клуб зафиксировал ничью на поле «Аяччо» (0:0).

«Ренн» первую победу в сезоне оформил только в третьем туре. «Красно-черные» в результативном формате обыграли дома новичка «Аяччо» (2:1). Прежде футболисты «Ренна» разделили очки с «Монако» в гостях (1:1), а также сенсационно проиграли дома «Лорьяну» (0:1).

Информация для ставок

  • «Ланс» не проигрывал в 4 прошлых матчах против «Ренна»
  • «Ланс» пропускал и забивал голы в 2 из 3 турах нового сезона
  • «Ренн» зафиксировал обмен голами в двух последних матчах Лиги 1

Прогноз

«Ланс» и «Ренн» не растеряли атакующий потенциал, отлично выступив в предыдущем туре. Рекомендуем поставить на «обе команды забьют – да» по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.32 1.36 2.14 1.78 1.69 2.28
Лига Ставок 2.01 1.78 1.60 2.30
Мелбет 2.17 1.81
1XBET 2.17 1.81
Все комментарии
6bbjyjdjkf27
6bbjyjdjkf27
сегодня в 12:39
Победу одержит Ланс
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