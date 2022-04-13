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«Лилль» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (16.04.2022)

вчера, 12:34
Лилль

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Лилля» в грядущем противостоянии букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 2.00. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3.50, а победа «Ланса» играется по котировке 3.750.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.083.533.87
Фонбет 2.02 3.45 3.75
1XBET 2.10 3.62 3.80
BetBoom 2.09 3.45 3.80

Линия голов говорит о том, что эксперты не ждут от команд результативного футбола. Ставки на ТМ(2,5) идут по котировке 1.82, ТБ(2,5) – 2.05.

Форма команд

«Лилль» находится на седьмом месте чемпионата. «Доги» накопили 48 баллов за 31 сыгранный тур, установив следующие результаты: по 12 побед и ничьих и семь поражений. Атака команды смогла организовать 39 голов, а защита допустила 36 результативных ошибок.

Выделим, что серия без поражений в Лиге 1 у «Лилля» длится восемь туров, но в двух последних матчах команда довольствовалась ничейными результатами с «Бордо» (0:0) и «Анже» (1:1).

«Ланс» находится на ступеньку ниже грядущего соперника, занимая восьмую строчку. У клуба 47 баллов в чемпионате с такими показателями успешности: 13 выигрышей, восемь ничейных встреч и 10 фиаско. Соотношение забитых и пропущенных голов составляет 48:40.

Отметим, что трех прошлых турах чемпионата «Ланс» заработал шесть очков, обыграв «Клермон» (3:1) и «Ниццу» (3:0), а разбавлены эти успехи были поражением от «Страсбура» (0:1).

Информация для ставок

  • «Лилль» не проигрывал в 4 прошлых домашних матчах Лиги 1
  • «Ланс» не побеждал в 3 из последних 4 выездных игр чемпионата
  • «Лилль» побеждал «Ланс» в 6 предыдущих матчах на своем поле

Прогноз

«Ланс» исторически плохо выступает на стадионе «Лилля», который находится в неплохой форме. Поэтому, в этом матче рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.77 2.05
1XBET 1.84 2.12
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:14
Победа команды "Лилль" в этом матче. Удачи
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:35
Победа первой команды.
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