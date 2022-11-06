«Лилль» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (06.11.2022)

Ставки букмекеров
«Лилль» считается умеренным фаворитом в предстоящем поединке. Победа хозяев поля в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 2.36, против котировки 3.20 на победу «Ренна». Заключить пари на ничью можно по цене 3.58.
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1 : 1
завершен
вчера, 19:05
Если анализировать линию голов, то здесь небольшое преимущество на стороне результативного исхода. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по котировке 1.92, ТМ(2,5) – 1.98.
Форма команд
«Лилль» в предыдущем туре чемпионата Франции допустил пятое поражение. Команда безуспешно сыграла на поле «Лиона», уступив оппоненту с минимальным счетом (0:1).
Прежде футболисты «Лилля» одержали три победы подряд в Лиге 1, заработав девять очков в матчах с «Монако» (4:3), «Страсбуром» (3:0) и «Лансом» (1:0).
«Ренн» поднялся в рейтинге на третье место. Существенный прорыв команды обеспечила победная серия из пяти матчей чемпионата Франции. В предыдущем туре Лиги 1 «красно-черные» уверенно одолели на домашней арене «Монпелье» (3:0).
Параллельно футболисты «Ренна» заняли второе место в групповом этапе Лиги Европы, пройдя в 1/16 финала турнира. В заключительном туре команда сыграла вничью с АЕКом на своем поле (1:1).
Информация для ставок
- «Лилль» побеждал в 3 из прошлых 5 матчей против «Ренна»
- «Ренн» не выигрывал в 4 предыдущих поединках на поле «Лилля»
- «Лилль» выиграл в 3 последних домашних матчах чемпионата
Прогноз
Мы считаем, что «Лилль» будет ближе к успеху в домашнем противостоянии против «Ренна». Рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Лига Ставок.