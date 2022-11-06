«Лилль» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (06.11.2022)

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вчера, 11:47

Ставки букмекеров

«Лилль» считается умеренным фаворитом в предстоящем поединке. Победа хозяев поля в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 2.36, против котировки 3.20 на победу «Ренна». Заключить пари на ничью можно по цене 3.58.

Если анализировать линию голов, то здесь небольшое преимущество на стороне результативного исхода. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.92, ТМ(2,5) – 1.98.

Форма команд

«Лилль» в предыдущем туре чемпионата Франции допустил пятое поражение. Команда безуспешно сыграла на поле «Лиона», уступив оппоненту с минимальным счетом (0:1).

Прежде футболисты «Лилля» одержали три победы подряд в Лиге 1, заработав девять очков в матчах с «Монако» (4:3), «Страсбуром» (3:0) и «Лансом» (1:0).

«Ренн» поднялся в рейтинге на третье место. Существенный прорыв команды обеспечила победная серия из пяти матчей чемпионата Франции. В предыдущем туре Лиги 1 «красно-черные» уверенно одолели на домашней арене «Монпелье» (3:0).

Параллельно футболисты «Ренна» заняли второе место в групповом этапе Лиги Европы, пройдя в 1/16 финала турнира. В заключительном туре команда сыграла вничью с АЕКом на своем поле (1:1).

Информация для ставок

«Лилль» побеждал в 3 из прошлых 5 матчей против «Ренна»

«Ренн» не выигрывал в 4 предыдущих поединках на поле «Лилля»

«Лилль» выиграл в 3 последних домашних матчах чемпионата

Прогноз

Мы считаем, что «Лилль» будет ближе к успеху в домашнем противостоянии против «Ренна». Рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Лига Ставок.