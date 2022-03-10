«Лилль» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч Лиги 1 (11.03.2022)

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сегодня, 14:22

Ставки букмекеров

«Лилль» фаворит предстоящей игры. Букмекерская компания Фонбет предлагает поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.70, а шансы «Сент-Этьена» набрать три очка оцениваются в 4.80. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.70.

Аналитики также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Сыграть ТМ(2,5) мячей можно по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 1.95.

Форма команд

«Лилль» стабильно набирал очки в четырех минувших турах Лиги 1. В отчетный период действующий чемпион Франции победил «Монпелье» (1:0), «Лион» (1:0) и «Клермон» (4:0), а также сыграл вничью с «Мецем» (0:0).

Благодаря этим успехам «Лилль» поднялся на седьмое место в общем зачете, сократив отставание от зоны еврокубков до двух очков. Также «догам» предстоит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» на домашней арене после гостевого поражения в Лондоне (0:2).

У «Сент-Этьена» только одно поражения в пяти прошлых турах Лиги 1, которое команда потерпела в гостях у ПСЖ (0:1). В этот период «святые» также смогли обыграть «Монпелье» (3:1), «Клермон» (2:1) и «Мец» (1:0), а также разделить очки со «Страсбуром» (2:2). В турнирной таблице «Сент-Этьен» поднялся на 17-е место, покинув зону прямого вылета.

Информация для ставок

«Лилль» не пропускал голы в 4 прошлых матчах Лиги 1

Команды сыграли на ТМ(2.5) голов в 3 прошлых очных встречах

«Лилль» не проигрывал в 11 из последних 12 домашних матчей чемпионата

Прогноз

В этом матче рекомендуем комбинированную ставку – «Лилль» не проиграет и ТМ(3,5) голов. Такой исход в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.60.