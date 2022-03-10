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«Лилль» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч Лиги 1 (11.03.2022)

сегодня, 14:22
Лилль

Ставки букмекеров

«Лилль» фаворит предстоящей игры. Букмекерская компания Фонбет предлагает поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.70, а шансы «Сент-Этьена» набрать три очка оцениваются в 4.80. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.70.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.743.935.16
Фонбет 1.70 3.85 5.10
1XBET 1.77 3.92 5.10
BetBoom 1.73 3.88 5.08

Аналитики также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Сыграть ТМ(2,5) мячей можно по коэффициенту 1.80, ТБ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Лилль» стабильно набирал очки в четырех минувших турах Лиги 1. В отчетный период действующий чемпион Франции победил «Монпелье» (1:0), «Лион» (1:0) и «Клермон» (4:0), а также сыграл вничью с «Мецем» (0:0).

Благодаря этим успехам «Лилль» поднялся на седьмое место в общем зачете, сократив отставание от зоны еврокубков до двух очков. Также «догам» предстоит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» на домашней арене после гостевого поражения в Лондоне (0:2).

У «Сент-Этьена» только одно поражения в пяти прошлых турах Лиги 1, которое команда потерпела в гостях у ПСЖ (0:1). В этот период «святые» также смогли обыграть «Монпелье» (3:1), «Клермон» (2:1) и «Мец» (1:0), а также разделить очки со «Страсбуром» (2:2). В турнирной таблице «Сент-Этьен» поднялся на 17-е место, покинув зону прямого вылета.

Информация для ставок

  • «Лилль» не пропускал голы в 4 прошлых матчах Лиги 1
  • Команды сыграли на ТМ(2.5) голов в 3 прошлых очных встречах
  • «Лилль» не проигрывал в 11 из последних 12 домашних матчей чемпионата

Прогноз

В этом матче рекомендуем комбинированную ставку – «Лилль» не проиграет и ТМ(3,5) голов. Такой исход в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.53 1.88 2.03 1.47 2.86
Фонбет 1.85 1.98
1XBET 1.90 2.04
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 17:32
Победа команды "Лилль" в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:34
Последние победы позволили подопечным Гурвенека немного подняться в турнирной таблице и все же после ухода Галтье и ряда основных футболистов игра "догов" в нынешнем сезоне заметно поблекла и хозяева выступают нестабильно. Лилль на седьмой позиции, отстает от пятого на два балла и не пропускает в четырех турах кряду. Возможно это связано со сменой основного голкипера. Впереди ответный поединок в Лиге Чемпионов с Челси и шансов на прохождение в 1/4 финала не так много. На своем поле команда практически не уступает, но и смогла одержать победы лишь в половине проведенных туров..... "Зелёные" после смены наставника уже не выглядят столь безнадежно. В шести турах одержано пять побед, гости наконец стали забивать, учитывая слабость обороны это важный фактор, впервые с ноября прошлого года одержали выездные победы. Коллектив бьется за тренера, Сент Этьен покинул зону вылета и смог разобраться с ближайшими конкурентами за выживание. По сравнению с началом сезона, гости уже не выглядят так безнадежно и скорее всего смогут сохранить место в элите французского футбола... Фаворитом противостояния по праву считаются "доги", но матч первого круга завершился ничейным результатом, как и предыдущие два. "Зеленые" на ходу, недавно смогли забить ПСЖ. Впереди у хозяев матч с Челси, возможно мы увидим какие-то кадровые изменения. Сент Этьен уже не выглядит командой которая не в состоянии отобрать очки. Матч с Лиллем прекрасная возможность доказать что гости могут играть достойно не только с середняками и аутсайдерами. Предположу, что "догам" придется очень постараться чтобы одержать победу с разницей больше чем в один мяч.
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