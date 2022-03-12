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«Лион» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (13.03.2022)

сегодня, 13:44
Лион

Ставки букмекеров

Эксперты видят «Лион» фаворитом этой встречи. Ставки на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 2.14, а вероятность успеха «Ренна» оценивается в 3.60. При этом заключить пари на ничью можно по котировке 3.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.133.593.64
Фонбет 2.07 3.55 3.55
Мелбет 2.13 3.66 3.64
1XBET 2.13 3.66 3.64
BetBoom 2.12 3.47 3.67

Аналитики также склоняются к результативному исходу поединка. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Лион» находится на девятом месте чемпионата, набрав 41 балл. По ходу сезона «ткачи» обеспечили себе 11 побед и девять ничьих, проиграв семь встреч своим оппонентам. Атака команды организовала 38 забитых голов, а защита пропустила 33 мяча.

В минувшем туре чемпионата Франции «Лион» оказался сильней «Лорьян», который был повержен в гостях (4:1). Также клуб в минувший четверг добился выездной победы над «Порту» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Ренн» лучше проводит этот сезон Лиги 1. Прямо сейчас клуб базируется на четвертом месте рейтинга, отставая от тройки лидеров на один балл. В актив себе клуб занес 14 побед и четыре ничьи в чемпионате, допустив девять проигрышей.

При этом «Ренн» исправно побеждал в трех прошлых турах первенства: «Труа» (4:1), «Монпелье» (4:2) и «Анже» (2:0), а на стадии 1/8 финала Лиги конференций команда уступила в гостях «Лестеру» (0:2).

Информация для ставок

  • «Лион» выиграл 3 из прошлых 4 домашних матчей Лиги 1
  • «Ренн» проиграл 4 из прошлых 5 гостевых матчей чемпионата
  • «Лион» не проигрывал в 2 из прошлых 3 матчей против «Ренна»

Прогноз

Учитывая неутешительную статистику «Ренна» в гостевых матчах, предлагаем пари на нулевую фору «Лиона», которое в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.32 1.36 2.16 1.77 1.69 2.28
Фонбет 2.07 1.77
Мелбет 2.10 1.86
1XBET 2.10 1.86
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:22
Определить победителя в данном противостоянии сложно. Обе команды на неделе играли в еврокубках и встречи на два фронта как правило отнимают много сил. Букмекеры на "ткачей" предлагают чуть меньше, но Ренну вполне по силам как минимум не проиграть поединок. Несмотря на хорошую результативность хозяев и гостей, больше половины туров и те и другие провели на тотал меньше 2.5. Даже в проигранных на выезде матчах "красно-черные" не пропускают более двух голов. Остановился бы на ставке тм 3, у соперников качественная оборона, именно она и должна одержать победу над нападением.
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