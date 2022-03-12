«Лион» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (13.03.2022)

1647081868

сегодня, 13:44

Ставки букмекеров

Эксперты видят «Лион» фаворитом этой встречи. Ставки на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 2.14, а вероятность успеха «Ренна» оценивается в 3.60. При этом заключить пари на ничью можно по котировке 3.40.

Аналитики также склоняются к результативному исходу поединка. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Лион» находится на девятом месте чемпионата, набрав 41 балл. По ходу сезона «ткачи» обеспечили себе 11 побед и девять ничьих, проиграв семь встреч своим оппонентам. Атака команды организовала 38 забитых голов, а защита пропустила 33 мяча.

В минувшем туре чемпионата Франции «Лион» оказался сильней «Лорьян», который был повержен в гостях (4:1). Также клуб в минувший четверг добился выездной победы над «Порту» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Ренн» лучше проводит этот сезон Лиги 1. Прямо сейчас клуб базируется на четвертом месте рейтинга, отставая от тройки лидеров на один балл. В актив себе клуб занес 14 побед и четыре ничьи в чемпионате, допустив девять проигрышей.

При этом «Ренн» исправно побеждал в трех прошлых турах первенства: «Труа» (4:1), «Монпелье» (4:2) и «Анже» (2:0), а на стадии 1/8 финала Лиги конференций команда уступила в гостях «Лестеру» (0:2).

Информация для ставок

«Лион» выиграл 3 из прошлых 4 домашних матчей Лиги 1

«Ренн» проиграл 4 из прошлых 5 гостевых матчей чемпионата

«Лион» не проигрывал в 2 из прошлых 3 матчей против «Ренна»

Прогноз

Учитывая неутешительную статистику «Ренна» в гостевых матчах, предлагаем пари на нулевую фору «Лиона», которое в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.60.