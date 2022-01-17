«Лион» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч Лиги 1 (21.01.2022)

Ставки букмекеров
У букмекеров мало сомнений в том, что «Лион» наберет три очка по итогу этой встречи. Ставки на победу хозяев поля в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.42, а вот шансы «Сент-Этьена» обыграть соперника оцениваются в 7.25. Ставки на ничью можно сыграть по котировке 4.75.
|
- : -
21 января 2022, 23:00
пятница
Линия букмекера также двигается в пользу результативного формата противостояния. Ставки на ТБ(2,5) голов можно сыграть по котировке 1.62, ТМ(2,5) – 2.30.
Форма команд
«Лион» сигнализирует нам с 11-й строчки чемпионата Германии. По итогам 20-и сыгранных матчей команда набрала 28 очков, показав такие результаты: семь побед, восемь ничьих и пять поражений.
В последней игре Лиги «Лион» одержал долгожданную победу, разобравшись в гостях с «Труа» (1:0). Прежде «ткачи» сыграли вничью четыре тура подряд.
«Сент-Этьен» примеряет на себе статус главного аутсайдера чемпионата Франции. Набрав за 20 туров всего 12 очков, команда прочно осела на последнем месте турнирной таблицы с такими цифрами: две победы, шесть ничьих и 12 поражений.
При этом серия из проигранных матчей в Лиге 1 у «Сент-Этьена» достигла шести поединков, а в последней встрече команда уступила на домашней арене «Лансу» (1:2).
Информация для ставок
- В 4 прошлых матчах «Лиона» в Лиге 1 сыграла ставка ТМ(2,5)
- Исход ТМ(2,5) выиграл в 4 прошлых выездных играх «Сент-Этьена»
- «Лион» не проигрывал в 9 из последних 10 домашних матчей Лиги 1
Прогноз
В этой игре «Лион» должен развивать успех, который команда организовала в минувшем туре. Учитывая, в каком кризисе находится «Сент-Этьен», советуем обратить внимание на фору (-1) гол в пользу хозяев поля, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.67.