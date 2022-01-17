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«Лион» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч Лиги 1 (21.01.2022)

вчера, 09:56

Ставки букмекеров

У букмекеров мало сомнений в том, что «Лион» наберет три очка по итогу этой встречи. Ставки на победу хозяев поля в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.42, а вот шансы «Сент-Этьена» обыграть соперника оцениваются в 7.25. Ставки на ничью можно сыграть по котировке 4.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.414.857.00
Фонбет 1.42 4.75 7.25
Мелбет 1.43 5.15 8.00
1XBET 1.43 5.15 8.00
BetBoom 1.42 4.73 8.66

Линия букмекера также двигается в пользу результативного формата противостояния. Ставки на ТБ(2,5) голов можно сыграть по котировке 1.62, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Лион» сигнализирует нам с 11-й строчки чемпионата Германии. По итогам 20-и сыгранных матчей команда набрала 28 очков, показав такие результаты: семь побед, восемь ничьих и пять поражений.

В последней игре Лиги «Лион» одержал долгожданную победу, разобравшись в гостях с «Труа» (1:0). Прежде «ткачи» сыграли вничью четыре тура подряд.

«Сент-Этьен» примеряет на себе статус главного аутсайдера чемпионата Франции. Набрав за 20 туров всего 12 очков, команда прочно осела на последнем месте турнирной таблицы с такими цифрами: две победы, шесть ничьих и 12 поражений.

При этом серия из проигранных матчей в Лиге 1 у «Сент-Этьена» достигла шести поединков, а в последней встрече команда уступила на домашней арене «Лансу» (1:2).

Информация для ставок

  • В 4 прошлых матчах «Лиона» в Лиге 1 сыграла ставка ТМ(2,5)
  • Исход ТМ(2,5) выиграл в 4 прошлых выездных играх «Сент-Этьена»
  • «Лион» не проигрывал в 9 из последних 10 домашних матчей Лиги 1

Прогноз

В этой игре «Лион» должен развивать успех, который команда организовала в минувшем туре. Учитывая, в каком кризисе находится «Сент-Этьен», советуем обратить внимание на фору (-1) гол в пользу хозяев поля, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.67.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.80 1.26 2.32 1.61 1.84 1.98
Мелбет 2.33 1.71
1XBET 2.33 1.71
Все комментарии
5swycyhcpnf8
5swycyhcpnf8
вчера в 16:56
Футбольный клуб «Лион» одержит победу.
Gahi
Gahi
вчера в 12:17
В этом матче победу одержит команда "Лион". Удачи
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