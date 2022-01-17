«Лион» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч Лиги 1 (21.01.2022)

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вчера, 09:56

Ставки букмекеров

У букмекеров мало сомнений в том, что «Лион» наберет три очка по итогу этой встречи. Ставки на победу хозяев поля в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.42, а вот шансы «Сент-Этьена» обыграть соперника оцениваются в 7.25. Ставки на ничью можно сыграть по котировке 4.75.

Линия букмекера также двигается в пользу результативного формата противостояния. Ставки на ТБ (2,5) голов можно сыграть по котировке 1.62, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Лион» сигнализирует нам с 11-й строчки чемпионата Германии. По итогам 20-и сыгранных матчей команда набрала 28 очков, показав такие результаты: семь побед, восемь ничьих и пять поражений.

В последней игре Лиги «Лион» одержал долгожданную победу, разобравшись в гостях с «Труа» (1:0). Прежде «ткачи» сыграли вничью четыре тура подряд.

«Сент-Этьен» примеряет на себе статус главного аутсайдера чемпионата Франции. Набрав за 20 туров всего 12 очков, команда прочно осела на последнем месте турнирной таблицы с такими цифрами: две победы, шесть ничьих и 12 поражений.

При этом серия из проигранных матчей в Лиге 1 у «Сент-Этьена» достигла шести поединков, а в последней встрече команда уступила на домашней арене «Лансу» (1:2).

Информация для ставок

В 4 прошлых матчах «Лиона» в Лиге 1 сыграла ставка ТМ(2,5)

Исход ТМ(2,5) выиграл в 4 прошлых выездных играх «Сент-Этьена»

«Лион» не проигрывал в 9 из последних 10 домашних матчей Лиги 1

Прогноз

В этой игре «Лион» должен развивать успех, который команда организовала в минувшем туре. Учитывая, в каком кризисе находится «Сент-Этьен», советуем обратить внимание на фору (-1) гол в пользу хозяев поля, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.67.