«Лорьян» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (06.02.2022)

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вчера, 17:10

Ставки букмекеров

В этой паре эксперты выше ценят шансы гостей набрать три очка. В линии букмекерской конторы Фонбет ставки на победу «Ланса» идут по коэффициенту 2.25, а победа «Лорьяна» доступна по котировке 3.20. Вероятность ничьи оценена в 3.40.

Касательно возможной результативности, которую могут установить команды, аналитики не определяются. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ (2,5) голов доступны по одинаковым котировкам – 1.90.

Форма команд

«Лорьян» докатился до зоны прямого вылета в чемпионате Франции. Команда не побеждала в лиге с конца сентября 2021 года. За этот период «моряки» допустили 10 поражений и пять раз сыграли вничью.

В предыдущем туре чемпионата «Лорьян» уступил в гостях «Нанту» (2:4). При этом атака команды за четыре предыдущих домашних игры организовала лишь один гол.

А вот «Ланс» в этом сезоне намеревается завоевать путевку в еврокубки. Сейчас клуб базируется на восьмом месте рейтинга, набрав за 22 тура 33 балла. При этом дистанция от ТОП-5 составляет всего один зачетный пункт.

После побед над «Ренном» (1:0) и «Сент-Этьеном» (2:1) «Ланс» допустил седьмое поражение в сезоне, уступив в минувшем туре «Марселю» (0:2).

Информация для ставок

«Ланс» побеждал в 3 из прошлых 4 матчей против «Лорьяна»

Команды сыграли на ТБ (2,5) голов в 3 предыдущих очных встречах

(2,5) голов в 3 предыдущих очных встречах В 6 последних гостевых матчах «Ланса» в Лиге 1 прошла ставка ТБ (2,5)

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