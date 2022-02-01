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«Лорьян» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (06.02.2022)

вчера, 17:10

Ставки букмекеров

В этой паре эксперты выше ценят шансы гостей набрать три очка. В линии букмекерской конторы Фонбет ставки на победу «Ланса» идут по коэффициенту 2.25, а победа «Лорьяна» доступна по котировке 3.20. Вероятность ничьи оценена в 3.40.

Франция. Лига 1 2021/2022
Лорьян
Ланс
- : -
06 февраля 2022, 15:00
воскресенье
Трансляция
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.323.472.25
Фонбет 3.20 3.40 2.25
Мелбет 3.40 3.64 2.23
1XBET 3.40 3.64 2.23
BetBoom 3.32 3.47 2.25

Касательно возможной результативности, которую могут установить команды, аналитики не определяются. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ(2,5) голов доступны по одинаковым котировкам – 1.90.

Форма команд

«Лорьян» докатился до зоны прямого вылета в чемпионате Франции. Команда не побеждала в лиге с конца сентября 2021 года. За этот период «моряки» допустили 10 поражений и пять раз сыграли вничью.

В предыдущем туре чемпионата «Лорьян» уступил в гостях «Нанту» (2:4). При этом атака команды за четыре предыдущих домашних игры организовала лишь один гол.

А вот «Ланс» в этом сезоне намеревается завоевать путевку в еврокубки. Сейчас клуб базируется на восьмом месте рейтинга, набрав за 22 тура 33 балла. При этом дистанция от ТОП-5 составляет всего один зачетный пункт.

После побед над «Ренном» (1:0) и «Сент-Этьеном» (2:1) «Ланс» допустил седьмое поражение в сезоне, уступив в минувшем туре «Марселю» (0:2).

Информация для ставок

  • «Ланс» побеждал в 3 из прошлых 4 матчей против «Лорьяна»
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) голов в 3 предыдущих очных встречах
  • В 6 последних гостевых матчах «Ланса» в Лиге 1 прошла ставка ТБ(2,5)

Прогноз

«Лорьян» оказался в сложной ситуации, и отступать команде уже некуда. «Ланс», в свою очередь, результативно проводит гостевые игры, стабильно допуская ошибки в защите. Поэтому, рекомендуем воспользоваться ставкой на ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.90 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.86 1.45 1.93 1.94 1.53 2.60
Мелбет 1.96 1.98
1XBET 1.96 1.98
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:34
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 17:11
Будет ничья.
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