«Лорьян» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (06.02.2022)

Ставки букмекеров
В этой паре эксперты выше ценят шансы гостей набрать три очка. В линии букмекерской конторы Фонбет ставки на победу «Ланса» идут по коэффициенту 2.25, а победа «Лорьяна» доступна по котировке 3.20. Вероятность ничьи оценена в 3.40.
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06 февраля 2022, 15:00
воскресенье
Касательно возможной результативности, которую могут установить команды, аналитики не определяются. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ(2,5) голов доступны по одинаковым котировкам – 1.90.
Форма команд
«Лорьян» докатился до зоны прямого вылета в чемпионате Франции. Команда не побеждала в лиге с конца сентября 2021 года. За этот период «моряки» допустили 10 поражений и пять раз сыграли вничью.
В предыдущем туре чемпионата «Лорьян» уступил в гостях «Нанту» (2:4). При этом атака команды за четыре предыдущих домашних игры организовала лишь один гол.
А вот «Ланс» в этом сезоне намеревается завоевать путевку в еврокубки. Сейчас клуб базируется на восьмом месте рейтинга, набрав за 22 тура 33 балла. При этом дистанция от ТОП-5 составляет всего один зачетный пункт.
После побед над «Ренном» (1:0) и «Сент-Этьеном» (2:1) «Ланс» допустил седьмое поражение в сезоне, уступив в минувшем туре «Марселю» (0:2).
Информация для ставок
- «Ланс» побеждал в 3 из прошлых 4 матчей против «Лорьяна»
- Команды сыграли на ТБ(2,5) голов в 3 предыдущих очных встречах
- В 6 последних гостевых матчах «Ланса» в Лиге 1 прошла ставка ТБ(2,5)
Прогноз
«Лорьян» оказался в сложной ситуации, и отступать команде уже некуда. «Ланс», в свою очередь, результативно проводит гостевые игры, стабильно допуская ошибки в защите. Поэтому, рекомендуем воспользоваться ставкой на ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.90 в БК Фонбет.