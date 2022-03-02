«Лорьян» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (04.03.2022)

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сегодня, 16:53

Ставки букмекеров

Аналитики высоко ценят шансы гостей в предстоящей игре. Ставки на победу «Лиона» принимаются в БК Фонбет по коэффициенту 1.83, в то время как шансы «Лорьяна» на успех оцениваются в 4.40, а за ничью выставлена котировка 3.80.

Также рассмотрим линию, предложенную букмекером на голы. Здесь нет очевидного перевеса в одну из сторон: ТМ(2,5) – 1.93, ТБ (2,5) – 1.90.

Форма команд

«Лорьян» сигнализирует с 16-й строчки чемпионата Франции, набрав 24 балла: пять побед, девять ничьих и 12 поражений. Атака команды самая слабая в лиге – 21 забитый гол, а защита допустила 39 пробоин.

Если рассматривать домашние результаты «Лорьяна», то они зеркальные – по четыре выигрыша, ничьи и поражений за 12 поединков, а в минувшем туре Лиги 1 команда справилась в гостях с «Брестом» (1:0).

«Лион» идет на непривычном для себе месте – 10. В текущем розыгрыше чемпионата «ткачам» удалось одержать 10 побед, девять раз сыграть вничью и семь раз уступить оппонентам, что суммарно принесло 38 очков.

Гостевая статистикам матчей в Лиге 1 у «Лиона» весьма плачевная – только три победы за 12 встреч с 11 забитыми голами. Фиксируем, что в последней игре клуб уступил на своем поле «Лиллю» (0:1).

Информация для ставок

«Лорьян» не проигрывал в 3 из прошлых 4 матчей на своем поле

«Лион» одержал только одну победу в 5 последних гостевых встречах

«Лорьян» не уступал «Лиону» в 5 из предыдущих 6 матчей на домашней арене

Прогноз

«Лион» продолжает оставаться в кризисе, а «Лорьян» сейчас цепляется за очки в каждом туре. В связи с этим, рекомендуем ставку на фору хозяев (+1) гол по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.