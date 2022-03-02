Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболФранция. Лига 1 2021/2022

«Лорьян» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (04.03.2022)

сегодня, 16:53
Лион

Ставки букмекеров

Аналитики высоко ценят шансы гостей в предстоящей игре. Ставки на победу «Лиона» принимаются в БК Фонбет по коэффициенту 1.83, в то время как шансы «Лорьяна» на успех оцениваются в 4.40, а за ничью выставлена котировка 3.80.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.163.731.94
Фонбет 4.40 3.80 1.78
Мелбет 4.56 3.86 1.86
1XBET 4.56 3.86 1.86
BetBoom 4.39 3.89 1.82

Также рассмотрим линию, предложенную букмекером на голы. Здесь нет очевидного перевеса в одну из сторон: ТМ(2,5) – 1.93, ТБ(2,5) – 1.90.

Форма команд

«Лорьян» сигнализирует с 16-й строчки чемпионата Франции, набрав 24 балла: пять побед, девять ничьих и 12 поражений. Атака команды самая слабая в лиге – 21 забитый гол, а защита допустила 39 пробоин.

Если рассматривать домашние результаты «Лорьяна», то они зеркальные – по четыре выигрыша, ничьи и поражений за 12 поединков, а в минувшем туре Лиги 1 команда справилась в гостях с «Брестом» (1:0).

«Лион» идет на непривычном для себе месте – 10. В текущем розыгрыше чемпионата «ткачам» удалось одержать 10 побед, девять раз сыграть вничью и семь раз уступить оппонентам, что суммарно принесло 38 очков.

Гостевая статистикам матчей в Лиге 1 у «Лиона» весьма плачевная – только три победы за 12 встреч с 11 забитыми голами. Фиксируем, что в последней игре клуб уступил на своем поле «Лиллю» (0:1).

Информация для ставок

  • «Лорьян» не проигрывал в 3 из прошлых 4 матчей на своем поле
  • «Лион» одержал только одну победу в 5 последних гостевых встречах
  • «Лорьян» не уступал «Лиону» в 5 из предыдущих 6 матчей на домашней арене

Прогноз

«Лион» продолжает оставаться в кризисе, а «Лорьян» сейчас цепляется за очки в каждом туре. В связи с этим, рекомендуем ставку на фору хозяев (+1) гол по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.94 1.45 1.99 1.92 1.59 2.50
Фонбет 1.92 1.88
Мелбет 1.98 1.96
1XBET 1.98 1.96
Все комментарии
dadrail
dadrail
сегодня в 16:58
Гости не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 