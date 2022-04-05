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«Лорьян» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч Лиги 1 (08.04.2022)

вчера, 14:40
Лорьян

Ставки букмекеров

С фаворитом в этом противостоянии букмекеры не определяются. Поставить на победу «Лорьяна» в БК Фонбет можно по коэффициенту 2.42, в то время как шансы «Сент-Этьена» показать максимальный результат оцениваются в 3.00. К слову, заключить пари на ничью предложено по котировке 3.28.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.433.163.41
Фонбет 2.35 3.10 3.25
Мелбет 2.48 3.34 3.20
1XBET 2.48 3.34 3.20
BetBoom 2.42 3.08 3.38

Согласно линии, которую открыл сервис, команды установят лимит на голы в очном противостоянии. Сыграть ТМ(2,5) мячей можно по коэффициенту 1.60, ТБ(2.5) – 2.30.

Форма команд

За 30 встреч чемпионата Франции «Лорьян» заработал 28 баллов. С таким показателем клуб занимает 16 место в турнирной таблице, установив такие цифры успешности по ходу сезона: шесть побед, 10 ничейных исходов и 14 поражений.

Выделим, что атака «Лорьяна» наиграла на 25 голов, а защита допустила 48 пропущенных мячей. В предыдущем туре Лиги 1 «моряки» без шансов уступили в гостях ПСЖ (1:3), а на домашней арене хозяева не побеждали в 3 прошлых играх – 2 поражения и ничья.

«Сент-Этьен» на данный момент находится на 18-й позиции рейтинга. В активе клуба 27 очков, которые обеспечили шесть побед и девять ничьих, при 15-и проигрышах. Результативность атаки «зелено-белых» установлена на отметке 31 забитого гола, а надежность защиты демонстрирует 55 пропущенных мячей в чемпионате.

При этом «Сент-Этьен» уступил в прошлом туре чемпионата «Марселю» (2:4) на домашней арене, хотя прежде команда набирала очки в трех поединках кряду – 2 ничьи и победа.

Информация для ставок

  • «Лорьян» сыграл на ТМ(2,5) голов в 7 из последних 8 матчей чемпионата
  • «Лорьян» не побеждал в 10 из прошлых 10 домашних матчей Лиги 1
  • «Сент-Этьен» сыграл на ТМ(2,5) мячей в 3 из прошлых 4 матчей чемпионата

Прогноз

Учитывая пассивность атаки «Лорьяна» и плохие результаты «Сент-Этьена» в предыдущих выездах, рекомендуем воспользоваться ставкой на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.19 1.75 1.65 2.36 1.32 3.60
Фонбет 1.62 2.30
Мелбет 1.67 2.40
1XBET 1.67 2.40
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:20
По уровню игры гости ни в чем не уступают хозяевам. Сент-Этьен идет на 18 месте (зона переходных игр), мотивация набрать очки и подняться выше в турнирной таблице будет зашкаливать у "зеленых". Высока вероятность ничейного результата. Но лучше поставить на 2Х по неплохому коэффициенту и тем самым перекрыть 2 исхода из трех.
rmc48cjrhbzt
rmc48cjrhbzt
вчера в 18:20
Футбольный клуб «Лорьян» выиграет матч.
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