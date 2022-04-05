«Лорьян» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч Лиги 1 (08.04.2022)

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вчера, 14:40

Ставки букмекеров

С фаворитом в этом противостоянии букмекеры не определяются. Поставить на победу «Лорьяна» в БК Фонбет можно по коэффициенту 2.42, в то время как шансы «Сент-Этьена» показать максимальный результат оцениваются в 3.00. К слову, заключить пари на ничью предложено по котировке 3.28.

Согласно линии, которую открыл сервис, команды установят лимит на голы в очном противостоянии. Сыграть ТМ(2,5) мячей можно по коэффициенту 1.60, ТБ (2.5) – 2.30.

Форма команд

За 30 встреч чемпионата Франции «Лорьян» заработал 28 баллов. С таким показателем клуб занимает 16 место в турнирной таблице, установив такие цифры успешности по ходу сезона: шесть побед, 10 ничейных исходов и 14 поражений.

Выделим, что атака «Лорьяна» наиграла на 25 голов, а защита допустила 48 пропущенных мячей. В предыдущем туре Лиги 1 «моряки» без шансов уступили в гостях ПСЖ (1:3), а на домашней арене хозяева не побеждали в 3 прошлых играх – 2 поражения и ничья.

«Сент-Этьен» на данный момент находится на 18-й позиции рейтинга. В активе клуба 27 очков, которые обеспечили шесть побед и девять ничьих, при 15-и проигрышах. Результативность атаки «зелено-белых» установлена на отметке 31 забитого гола, а надежность защиты демонстрирует 55 пропущенных мячей в чемпионате.

При этом «Сент-Этьен» уступил в прошлом туре чемпионата «Марселю» (2:4) на домашней арене, хотя прежде команда набирала очки в трех поединках кряду – 2 ничьи и победа.

Информация для ставок

«Лорьян» сыграл на ТМ(2,5) голов в 7 из последних 8 матчей чемпионата

«Лорьян» не побеждал в 10 из прошлых 10 домашних матчей Лиги 1

«Сент-Этьен» сыграл на ТМ(2,5) мячей в 3 из прошлых 4 матчей чемпионата

Прогноз

Учитывая пассивность атаки «Лорьяна» и плохие результаты «Сент-Этьена» в предыдущих выездах, рекомендуем воспользоваться ставкой на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.