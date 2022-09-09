«Марсель» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (10.09.2022)

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сегодня, 15:07

Ставки букмекеров

Букмекеры видят «Марсель» фаворитом этой встречи. Ставки на победу хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.95. Поставить на ничью можно по цене 3.75, а победа «Лилля» в линии конторы Лига Ставок идет по котировке 3.70.

Аналитики компании также считают, что «Марсель» и «Лилль» проведут результативный поединок. Ставки на ТБ (2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.85, против котировки 1.95 на исход ТМ(2,5).

Форма команд

«Марсель» продолжает находиться в лидерах турнирной таблицы Лиги 1. Первую позицию команда делит с ПСЖ , у которого преимущество по разнице забитых и пропущенных мячей.

В предыдущем туре чемпионата футболисты «Марселя» оформили пятую победу, обыграв «Осер» (2:0), но среди уходящей недели команда неудачно выступила в стартовом поединке Лиги чемпионов, проиграв в гостях «Тоттенхэму» (0:2).

«Лилль» пока чередует успешные матчи с провальными поединками в Лиге 1. Так после домашнего поражения от «Ниццы» (1:2), команда одержала гостевую победу на поле «Монпелье» (3:1). В общей сложности «Лилль» заработал 10 очков за шесть туров, расположившись на промежуточном шестом месте рейтинга.

Информация для ставок

«Марсель» выиграл все 3 домашних матча Лиги 1 в этом сезоне

«Лилль» проиграл в 2 из последних 4 матчей чемпионата

«Марсель» не проигрывал в 4 из предыдущих 5 домашних матчей против «Лилля»

Прогноз

«Марсель» выглядит намного стабильней, чем «Лилль» на старте сезона. Также у хозяев надежно действует защита, пропустившая только три гола в шести турах чемпионата. Поэтому, рекомендуем поставить на победу «Марселя» по коэффициенту 1.95 в БК Pinnacle.