«Марсель» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (06.11.2022)

Ставки букмекеров
«Марсель» считается небольшим фаворитом в данном противостоянии. Ставки на победу хозяев поля букмекеры принимают по коэффициенту 2.23. Шансы «Лиона» заработать три очка оцениваются в 3.38, а ничья идет по котировке 3.66.
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1 : 0
завершен
вчера, 22:45
Вместе с тем аналитики компании Лига Ставок отдают предпочтение результативному исходу. Пари на ТБ(2,5) гола идут в линии по коэффициенту 1.79, ТМ(2,5) – 2.10.
Форма команд
«Марсель» переживает спад, демонстрируя плохие результаты во всех турнирах. Так в четырех прошлых поединках чемпионата Франции команда заработала только один балл, скатившись в рейтинге на пятую строчку.
После проигрышей от «Аяччо» (1:2), ПСЖ (0:1) и «Ланса» (0:1) футболисты «Марселя» сыграли вничью со «Страсбуром» (2:2) в прошлом туре Лиги 1. Также команда вылетела из Лиги чемпионов, проиграв в заключительном туре групповой стадии «Тоттенхэму» (1:2).
«Лион» в отличие от своего соперника был сконцентрирован исключительно на национальном чемпионате, где команда тоже пережила кризис. Но в двух последних турах «ткачи» заработали шесть очков, одержав сложные победы над «Монпелье» (2:1) и «Лиллем» (1:0).
Благодаря этим успехам «Лион» поднялся в рейтинге на восьмое место, сократив дистанцию от зоны еврокубков до четырех очков.
Информация для ставок
- Команды обменялись голами в 3 из прошлых 4 очных матчей
- «Лион» забивал и пропускал голы в 5 из 6 гостевых матчей Лиги 1
- «Марсель» забивал и пропускал голы в 4 из прошлых 5 матчей на своем поле
Прогноз
Мы считаем, что «Марсель» и «Лион» сыграют в атакующем формате. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.63 в БК Лига Ставок.